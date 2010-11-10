Советник по стратегии Билла Вильямса

Я долго присматривался к этой стратегии видел кучу советников по этой системе и все они сливали в тестере и вот я решил написать свой советник .

У Билла Вильямса отличный вход в рынок на пробой фрактала.

Стоп ставим на уровне МА -5 Губы Аллигатора (зеленая линия)

без смещения, а TakeProfit будем определять по фибо-уровням между фракталом и МА.

В рынок входим по тренду на пробой фрактала одновременно двумя ордерами с уровням тейкпрофита на 1.618 и 4.618.

Лот у первого ордера должен быть в 2 раза больше второго ордера.

2 ордер переносим в б ез убыток при срабатывании 1 ордера по тейк профиту 1.618