JS-Chaos - эксперт для MetaTrader 4

JS_Sergey
Советник по стратегии Билла Вильямса

Я долго присматривался к этой стратегии видел кучу советников по этой системе и все они сливали в тестере и вот я решил написать свой советник .

У Билла Вильямса отличный вход в рынок на пробой фрактала.

Стоп ставим на уровне МА -5 Губы Аллигатора (зеленая линия)

без смещения, а TakeProfit будем определять по фибо-уровням между фракталом и МА.

В рынок входим по тренду на пробой фрактала одновременно двумя ордерами с уровням тейкпрофита на 1.618 и 4.618.

Лот у первого ордера должен быть в 2 раза больше второго ордера.

2 ордер переносим в б ез убыток при срабатывании 1 ордера по тейк профиту 1.618

Трал: советник тралит по МА с периодом 21 когда на рынке присутствует тренд.

Закрытие позиции происходит при пересечении МА с периодом 34.

И вот график отчёт за год.

Если нужна доработка советника или есть творческие идеи мой сайт здесь.

.

