Советник по стратегии Билла Вильямса
Я долго присматривался к этой стратегии видел кучу советников по этой системе и все они сливали в тестере и вот я решил написать свой советник .
У Билла Вильямса отличный вход в рынок на пробой фрактала.
Стоп ставим на уровне МА -5 Губы Аллигатора (зеленая линия)
без смещения, а TakeProfit будем определять по фибо-уровням между фракталом и МА.
В рынок входим по тренду на пробой фрактала одновременно двумя ордерами с уровням тейкпрофита на 1.618 и 4.618.
Лот у первого ордера должен быть в 2 раза больше второго ордера.
2 ордер переносим в б ез убыток при срабатывании 1 ордера по тейк профиту 1.618
Трал: советник тралит по МА с периодом 21 когда на рынке присутствует тренд.
Закрытие позиции происходит при пересечении МА с периодом 34.
И вот график отчёт за год. Если нужна доработка советника или есть творческие идеи мой сайт здесь. .
Если нужна доработка советника или есть творческие идеи мой сайт здесь.
.