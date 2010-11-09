Модификация Period_Converter_Opt.mq4.

Показывает индекс доллара США.



Для начала работы необходимо сделать как здесь http://codebase.mql4.com/ru/code/7673 + в окне котировок необходимо наличие соответствующих пар:

USDX=50.14348112 x (EUR/USD)-0.576 x (USD/JPY) 0.136 x (GBP/USD) -0.119 x (USD/ CAD) 0.091 x (USD/SEK) 0.042 x (USD/CHF) 0.03

В параметрах при запуске индикатора указать необходимый ТФ создаваемого USDx. Не рисует тени баров на истории для оптимизации.

