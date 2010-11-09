CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

USDx - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
6026
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Модификация Period_Converter_Opt.mq4.

Показывает индекс доллара США.

Для начала работы необходимо сделать как здесь http://codebase.mql4.com/ru/code/7673 + в окне котировок необходимо наличие соответствующих пар:

USDX=50.14348112 x (EUR/USD)-0.576 x (USD/JPY) 0.136 x (GBP/USD) -0.119 x (USD/ CAD) 0.091 x (USD/SEK) 0.042 x (USD/CHF) 0.03

В параметрах при запуске индикатора указать необходимый ТФ создаваемого USDx. Не рисует тени баров на истории для оптимизации.

OpenOrder OpenOrder

Открытие позиции по текущей цене с фиксированным убытком

ZG_All_Quotings 3.2 ZG_All_Quotings 3.2

Скрипт закачивает историю по всем торговым инструментам из окна "Обзор рынка".

JS-Chaos JS-Chaos

Стратегия Билла Вильямса

VR---BUCH VR---BUCH

Вроде бы классика, но хорошие результаты