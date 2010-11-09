Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
OpenOrder - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7637
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Модификация скрипта Игоря Кима ByMarketBuy.mq4.
Возможный убыток для каждой открываемой позиции постоянный и задается в параметрах скрипта. Размер открываемой позиции не постоянен (как и прибыль с одного пункта) и рассчитывается в зависимости от положения стопа (количества пунктов стопа и стоимости одного пункта).
Запускается как обычно. Появится окно "Установка ордера", активируйте окно графика, выставляете линии стопа (красная) и тейка (зеленая), нажимаете ОК, если все правильно ОК. Зеленая выше красной - бай, наоборот - сел. Параметры расписаны в скрипте. Проверен на: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURGBP; валюта депозита - USD; число знаков котировок - 4.
Картинки:
Скрипт закачивает историю по всем торговым инструментам из окна "Обзор рынка".Volt
Индикатор относительной активности рынка.