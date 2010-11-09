CodeBaseРазделы
OpenOrder - скрипт для MetaTrader 4

Описание:

Модификация скрипта Игоря Кима ByMarketBuy.mq4.

Возможный убыток для каждой открываемой позиции постоянный и задается в параметрах скрипта. Размер открываемой позиции не постоянен (как и прибыль с одного пункта) и рассчитывается в зависимости от положения стопа (количества пунктов стопа и стоимости одного пункта).

Запускается как обычно. Появится окно "Установка ордера", активируйте окно графика, выставляете линии стопа (красная) и тейка (зеленая), нажимаете ОК, если все правильно ОК. Зеленая выше красной - бай, наоборот - сел. Параметры расписаны в скрипте. Проверен на: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURGBP; валюта депозита - USD; число знаков котировок - 4.

