Индикаторы

MultiMA - индикатор для MetaTrader 4

karceWZROKIEM
Просмотров:
5544
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров

Description:

Lines:

BLACK - base MA (def: 233)

DOT BLACK - MAMA (MA from MA) made of all MAs of each period other than current (eg. if timeframe is M1 than MA i from {iMA(M5), iMA(M15) iMA(M30), iMA(H1), iMA(H4), iMA(D1), iMA(W1), iMA(MN1)}

RED/GREEN - MA counter from Fib. levels between base MA and MAMA

Lines can be readed as support/restinace lines...

Image:



