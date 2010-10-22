Смотри, как бесплатно скачать роботов
MultiMA - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5544
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров
Description:
Lines:
BLACK - base MA (def: 233)
DOT BLACK - MAMA (MA from MA) made of all MAs of each period other than current (eg. if timeframe is M1 than MA i from {iMA(M5), iMA(M15) iMA(M30), iMA(H1), iMA(H4), iMA(D1), iMA(W1), iMA(MN1)}
RED/GREEN - MA counter from Fib. levels between base MA and MAMA
Lines can be readed as support/restinace lines...
Image:
