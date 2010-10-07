Описание:



Индикатор уровней поддержки и сопротивления.

Настройка индикатора:

Для настройки индикатора нужно установить параметр tf, равный периоду графика, из которого будут вычисляться данные для определения уровней поддержки и сопротивления.

Период графика может быть любым из следующих величин:



PERIOD_M1= 1 // 1 минута

PERIOD_M5= 5 // 5 минут

PERIOD_M15=15 // 15 минут

PERIOD_M30=30 // 30 минут

PERIOD_H1= 60 // 1 час

PERIOD_H4=240 // 4 часа

PERIOD_D1=1440 // 1 день

PERIOD_W1=10080 // 1 неделя

PERIOD_MN1=43200 // 1 месяц

(ноль)= 0 // Период текущего графика

