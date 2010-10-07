CodeBaseРазделы
Индикаторы

!_ytg_ISH_V0 - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Просмотров:
10751
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Индикатор уровней поддержки и сопротивления.

Настройка индикатора:

Для настройки индикатора нужно установить параметр tf, равный периоду графика, из которого будут вычисляться данные для определения уровней поддержки и сопротивления.
Период графика может быть любым из следующих величин:

  • PERIOD_M1= 1 // 1 минута
  • PERIOD_M5= 5 // 5 минут
  • PERIOD_M15=15 // 15 минут
  • PERIOD_M30=30 // 30 минут
  • PERIOD_H1= 60 // 1 час
  • PERIOD_H4=240 // 4 часа
  • PERIOD_D1=1440 // 1 день
  • PERIOD_W1=10080 // 1 неделя
  • PERIOD_MN1=43200 // 1 месяц
  • (ноль)= 0 // Период текущего графика

Картинка:


Индикатор на сайте автора.

