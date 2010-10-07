Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
!_ytg_ISH_V0 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10751
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Индикатор уровней поддержки и сопротивления.
Настройка индикатора:
Для настройки индикатора нужно установить параметр tf, равный периоду графика, из которого будут вычисляться данные для определения уровней поддержки и сопротивления.
Период графика может быть любым из следующих величин:
- PERIOD_M1= 1 // 1 минута
- PERIOD_M5= 5 // 5 минут
- PERIOD_M15=15 // 15 минут
- PERIOD_M30=30 // 30 минут
- PERIOD_H1= 60 // 1 час
- PERIOD_H4=240 // 4 часа
- PERIOD_D1=1440 // 1 день
- PERIOD_W1=10080 // 1 неделя
- PERIOD_MN1=43200 // 1 месяц
- (ноль)= 0 // Период текущего графика
Картинка:
IND_Correlation
Мгновенный расчет и визуализация динамики изменения коэффициента корреляции (автокорреляции)Чува-Чу
Еще один индикатор "Чува-Чу" для адептов стратегии "Вилка Чувашова".
AllAverages v2.5
Сборник скользящих средних (20 шт).i_GMMA_LONG_Histogram
Индикатор GMMA_Long, переделанный в гистограмму