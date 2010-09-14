Данный индикатор потребуется если вам нужно адаптировать EMA по какой-либо внешний параметр (волатильность, объём, скорость и т.д.).

Вы можете использовать в расчётах дробный период (например 21.5), а также использовать коэффициент вместо периода. Например Уайлдер в своём индикаторе ADX использует EMA с коэффициентом 0,07143 (1/14).

Также в индикатре добавлено два варианты цены для расчёта, это среднее арифметическое (O+H+L+C)/4 и вариант медианы расчитываемый как (O+C)/2.

По определению медиана должна соответствовать условию, что 50% цен выборки находятся выше неё, 50% - ниже. А так как мы имеем дело с выборкой из 4 точек (Open, High, Low, Close), то забитая в МТ медиана (H+L)/2 не всегда соответствует условию 50/50. Вообщем я добавил этот вариант цены в свой индикатор.

Параметр индикатора для выбора типа цены SetPrice:

0: Close;

1: Open;

2: High;

3: Low;

4: (High+Low)/2

5: (High+Low+Close)/3;

6: (High+Low+2*Close)/4;

7: (Open+High+Low+Close)/4;

8: (Open+Close)/2;



