CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

EMA (Экспоненциальное скользящее среднее) - индикатор для MetaTrader 4

LeMan
Просмотров:
23659
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Данный индикатор потребуется если вам нужно адаптировать EMA по какой-либо внешний параметр (волатильность, объём, скорость и т.д.).

Вы можете использовать в расчётах дробный период (например 21.5), а также использовать коэффициент вместо периода. Например Уайлдер в своём индикаторе ADX использует EMA с коэффициентом 0,07143 (1/14).

Также в индикатре добавлено два варианты цены для расчёта, это среднее арифметическое (O+H+L+C)/4 и вариант медианы расчитываемый как (O+C)/2.

По определению медиана должна соответствовать условию, что 50% цен выборки находятся выше неё, 50% - ниже. А так как мы имеем дело с выборкой из 4 точек (Open, High, Low, Close), то забитая в МТ медиана (H+L)/2 не всегда соответствует условию 50/50. Вообщем я добавил этот вариант цены в свой индикатор.

Параметр индикатора для выбора типа цены SetPrice:

  • 0: Close;
  • 1: Open;
  • 2: High;
  • 3: Low;
  • 4: (High+Low)/2
  • 5: (High+Low+Close)/3;
  • 6: (High+Low+2*Close)/4;
  • 7: (Open+High+Low+Close)/4;
  • 8: (Open+Close)/2;


Percentage Crossover Channel Percentage Crossover Channel

Канал основанный на процентном отклонении цены.

VR---TRI-BOYCA VR---TRI-BOYCA

Советник открывает позицию при трёх бычьих свечах на покупку и при трёх медвежьих на продажу.

AllPivotPoint AllPivotPoint

Все варианты Pivot-точек в одном индикаторе.

4 периода 4 периода

Индикатор показывает уровни 4 периодов