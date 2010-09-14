Ставь лайки и следи за новостями
EMA (Экспоненциальное скользящее среднее) - индикатор для MetaTrader 4
23659
Данный индикатор потребуется если вам нужно адаптировать EMA по какой-либо внешний параметр (волатильность, объём, скорость и т.д.).
Вы можете использовать в расчётах дробный период (например 21.5), а также использовать коэффициент вместо периода. Например Уайлдер в своём индикаторе ADX использует EMA с коэффициентом 0,07143 (1/14).
Также в индикатре добавлено два варианты цены для расчёта, это среднее арифметическое (O+H+L+C)/4 и вариант медианы расчитываемый как (O+C)/2.
По определению медиана должна соответствовать условию, что 50% цен выборки находятся выше неё, 50% - ниже. А так как мы имеем дело с выборкой из 4 точек (Open, High, Low, Close), то забитая в МТ медиана (H+L)/2 не всегда соответствует условию 50/50. Вообщем я добавил этот вариант цены в свой индикатор.
Параметр индикатора для выбора типа цены SetPrice:
- 0: Close;
- 1: Open;
- 2: High;
- 3: Low;
- 4: (High+Low)/2
- 5: (High+Low+Close)/3;
- 6: (High+Low+2*Close)/4;
- 7: (Open+High+Low+Close)/4;
- 8: (Open+Close)/2;
