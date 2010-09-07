Не судите строго, это один из первых моих советников. Основан на свечной фигуре "три солдата". С возможностью отфильтровки сигнала с помощью мувинга.

Советник открывает позицию при трёх бычьих свечах на покупку и при трёх медвежьих на продажу.

Фильтрация сигнала происходит ценой, если цена под мувингом, то только на продажу (если над мувингом, то только на покупку). Хорошие результаты получаются на таймфремах от 4х часов. На реал может и не стоит ставить, но для проверки идеи о "Трёх солдатах" довольно таки хорош, и код его достаточно прост, начинающие разберутся.

Трейлинг стоп двух видов. Обязательно на каждую пару нужно проводить оптимизацию.

LotsPercent = 10, Берётся процент от депозита;

Loss = 2000 расстояние до СтопЛосса в пунктах (0 - отключить СЛ);

Profit = 1000 расстояние до ТейкПрофита в пунктах (0 - отключить);

UseTrail = true включение/выключение трейлинг-стопа;

TrailWhileMinus = false параметр отвечает за непрерывное/скачкообразное перемещение стоп-лосса в б/у;

Trail = 300;

MAPeriod1 = 21, Период мувинга;

Slip =5; Проскальзывание;

MagicNumber = 227;



Вот в принципе и всё... Жду отзывов и предложений по улучшению...