Индикаторы

AllPivotPoint - индикатор для MetaTrader 4

LeMan
Просмотров:
12313
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
В данном индикаторе собраны, все известные мне, варианты расчёта Pivot - уровней.

Возможные значения параметра TypePivot:

  • 0 - Classic. Самые простые и популярный уровни;
  • 1 - Fibonacci. Уровни Фибоначи;
  • 2 - Camarilla. Тоже очень популярный Pivit - уровни;
  • 3 - Woodie. Похожи на обычные Pivot, но рассчитываются немного по другому.
  • 4 - DeMark. Это не совсем Pivot, а скорее предсказатель дневных High и Low.

Параметр индикатора weekend предназначен для исключения из расчётов воскресенья. True - не учитывать в расчётах.


