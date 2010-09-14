В данном индикаторе собраны, все известные мне, варианты расчёта Pivot - уровней.

Возможные значения параметра TypePivot:

0 - Classic. Самые простые и популярный уровни;



1 - Fibonacci. Уровни Фибоначи;



2 - Camarilla. Тоже очень популярный Pivit - уровни;



3 - Woodie. Похожи на обычные Pivot, но рассчитываются немного по другому.



4 - DeMark. Это не совсем Pivot, а скорее предсказатель дневных High и Low.



Параметр индикатора weekend предназначен для исключения из расчётов воскресенья. True - не учитывать в расчётах.



