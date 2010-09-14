Смотри, как бесплатно скачать роботов
AllPivotPoint - индикатор для MetaTrader 4
- 12313
В данном индикаторе собраны, все известные мне, варианты расчёта Pivot - уровней.
Возможные значения параметра TypePivot:
- 0 - Classic. Самые простые и популярный уровни;
- 1 - Fibonacci. Уровни Фибоначи;
- 2 - Camarilla. Тоже очень популярный Pivit - уровни;
- 3 - Woodie. Похожи на обычные Pivot, но рассчитываются немного по другому.
- 4 - DeMark. Это не совсем Pivot, а скорее предсказатель дневных High и Low.
Параметр индикатора weekend предназначен для исключения из расчётов воскресенья. True - не учитывать в расчётах.
