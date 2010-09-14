CodeBaseРазделы
Индикаторы

4 периода - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Просмотров:
6719
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор показывает уровни свечей более высокого порядка.


AllPivotPoint AllPivotPoint

Все варианты Pivot-точек в одном индикаторе.

EMA (Экспоненциальное скользящее среднее) EMA (Экспоненциальное скользящее среднее)

Простое EMA с возможность расчета с дробным периодом или с коэффециентом.

MA_Ishimoku MA_Ishimoku

Еще один вариант Скользяшей средней.

Recycle Recycle

анализ совместного движения фин. инструментов