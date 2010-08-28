CodeBaseРазделы
Multy8 - индикатор для MetaTrader 4

Показывает в отдельном окне приведенные к одному масштабу котировки восьми задаваемых входными параметрами инструментов.

Является экстенсивным (с помощью Copy-Paste) расширением индикатора Multy4 до восьми символов. Выкладывается по просьбе трудящихся :).

Соответственно, является более тяжёлым и требовательным к памяти.

Параметры полностью аналогичны параметрам Multy4.

Тем кто недавно работает с мультивалютными индикаторами наверно нелишне напомнить, что подкачка истории для всех запрашиваемых индикаторами символов как правило требует вполне заметного времени, особенно если их окна не открыты в терминале. То есть сразу после запуска такого индикатора данные могут быть ещё неполными и нелишним будет через некоторое время перезапустить его. Особенно это относятся к случаю, когда терминал запускается с уже прикреплёнными к его окнам индикаторами.

Кроме того, разумеется, задаваемые символы должны также присутствовать в окне "Обзор рынка".


