Multy8 - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 4287
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Показывает в отдельном окне приведенные к одному масштабу котировки восьми задаваемых входными параметрами инструментов.
Является экстенсивным (с помощью Copy-Paste) расширением индикатора Multy4 до восьми символов. Выкладывается по просьбе трудящихся :).
Соответственно, является более тяжёлым и требовательным к памяти.
Параметры полностью аналогичны параметрам Multy4.
Тем кто недавно работает с мультивалютными индикаторами наверно нелишне напомнить, что подкачка истории для всех запрашиваемых индикаторами символов как правило требует вполне заметного времени, особенно если их окна не открыты в терминале. То есть сразу после запуска такого индикатора данные могут быть ещё неполными и нелишним будет через некоторое время перезапустить его. Особенно это относятся к случаю, когда терминал запускается с уже прикреплёнными к его окнам индикаторами.
Кроме того, разумеется, задаваемые символы должны также присутствовать в окне "Обзор рынка".
