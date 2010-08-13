Показывает в отдельном окне приведенные к одному масштабу котировки четырёх задаваемых входными параметрами инструментов.

Отображаемая величина: на текущем баре - Close, на истории - (High+Low)/2. Приведение к одному масштабу производится совмещением нуля с простой МА по (High+Low)/2 и нормированием на величину такой же МА по High-Low.



То есть картинка будет также содержать дополнительную информацию о положении котировки инструмента относительно собственной SMA,



С помощью Copy-Paste легко расширить сервис вплоть до 8 пар.

Параметры индикатора:



extern string Smbl1 = "EURUSD" ; // Первый инструмент extern string Smbl2 = "_DXY" ; // Второй инструмент extern string Smbl3 = "_QM" ; // Третий инструмент extern string Smbl4 = "XAUUSD" ; // Четвёртый инструмент extern int BP = 1440 ; , в барах extern int Depth = 7200 ; Глубина истории, на которой делается расчёт, в барах



