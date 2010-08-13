CodeBaseРазделы
Индикаторы

Multy4 - индикатор для MetaTrader 4

Candid
Показывает в отдельном окне приведенные к одному масштабу котировки четырёх задаваемых входными параметрами инструментов.

Отображаемая величина: на текущем баре - Close, на истории - (High+Low)/2. Приведение к одному масштабу производится совмещением нуля с простой МА по (High+Low)/2 и нормированием на величину такой же МА по High-Low.

То есть картинка будет также содержать дополнительную информацию о положении котировки инструмента относительно собственной SMA,

С помощью Copy-Paste легко расширить сервис вплоть до 8 пар.

Параметры индикатора: 

extern string Smbl1 = "EURUSD";    //  Первый инструмент
extern string Smbl2 = "_DXY";      //  Второй инструмент
extern string Smbl3 = "_QM";       //  Третий инструмент  
extern string Smbl4 = "XAUUSD";    //  Четвёртый инструмент  
extern int BP = 1440;  //  Период простых МА, по которым рассчитывается смещение и масштаб для инструментов, в барах
extern int Depth = 7200;  //   Глубина истории, на которой делается расчёт, в барах


