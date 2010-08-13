Смотри, как бесплатно скачать роботов
Multy4 - индикатор для MetaTrader 4
Показывает в отдельном окне приведенные к одному масштабу котировки четырёх задаваемых входными параметрами инструментов.
Отображаемая величина: на текущем баре - Close, на истории - (High+Low)/2. Приведение к одному масштабу производится совмещением нуля с простой МА по (High+Low)/2 и нормированием на величину такой же МА по High-Low.
То есть картинка будет также содержать дополнительную информацию о положении котировки инструмента относительно собственной SMA,
С помощью Copy-Paste легко расширить сервис вплоть до 8 пар.
Параметры индикатора:
extern string Smbl1 = "EURUSD"; // Первый инструмент extern string Smbl2 = "_DXY"; // Второй инструмент extern string Smbl3 = "_QM"; // Третий инструмент extern string Smbl4 = "XAUUSD"; // Четвёртый инструмент extern int BP = 1440; // Период простых МА, по которым рассчитывается смещение и масштаб для инструментов, в барах extern int Depth = 7200; // Глубина истории, на которой делается расчёт, в барах
Мультивалютник
