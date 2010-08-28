Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Market Way Multi - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8069
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
К предстоящим 5 тысячам скачиваний за 5 месяцев :)
Данный индикатор является мультивалютной версией индикатора MarketWay, находящегося в данной базе http://codebase.mql4.com/ru/code/9574.
Все правила и описания соответсвуют ранее указанному индикатору.
Изменения в мультивалютной версии:
- добавлена линия Main Multi (движение всех 14 инструментов);
- добавлена Sma Main Multi;
- возможность расширения свыше 14 пар;
Советы:
- Данный индикатор показывает истинную корреляцию основанную на цене тела свечи;
- При пересечении и нахождении линии SMA main (инструмента) красная на графике, выше линии SMA Multi (14 пар инструментов) желтая линия на графике, рекомендуется передача управления позициями данному инструменту, т.к. воздействие данной пары на общее движение за текущий период становится наибольшим;
- Тоже самое относится и для соотношения основных линий;
- Расчет индикатора осуществляется в пунктах инструмента;
- Используйте сторонние сигналы для входа в позицию.
- При большой истории котировок, обождите, индикатор пересчитывает как никак 14 инструментов:)
Weekly CAMARRILLA... Monthly CAMARRILLA
Уровни разворота...Принцип...Покупай дешево,продавай дорого...Camarilla Exchange
Уровни разворота...Открыто в процессе дэй-трейдинга в 1989 году Ником Скоттом, успешным трейдером бондов на финансовых рынках
Индикатор Urdala(moving)
Этот мультивалютный индикатор показывает, как двигался рынок на разных валютных парах и разных таймфреймах за последний бар.Multy8
Показывает в отдельном окне приведенные к одному масштабу котировки восьми задаваемых входными параметрами инструментов.