CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Market Way Multi - индикатор для MetaTrader 4

Oleg Konovalov
Просмотров:
8069
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

К предстоящим 5 тысячам скачиваний за 5 месяцев :)

Данный индикатор является мультивалютной версией индикатора MarketWay, находящегося в данной базе http://codebase.mql4.com/ru/code/9574.

Все правила и описания соответсвуют ранее указанному индикатору.

Изменения в мультивалютной версии:

  • добавлена линия Main Multi (движение всех 14 инструментов);
  • добавлена Sma Main Multi;
  • возможность расширения свыше 14 пар;


Советы:

  • Данный индикатор показывает истинную корреляцию основанную на цене тела свечи;
  • При пересечении и нахождении линии SMA main (инструмента) красная на графике, выше линии SMA Multi (14 пар инструментов) желтая линия на графике, рекомендуется передача управления позициями данному инструменту, т.к. воздействие данной пары на общее движение за текущий период становится наибольшим;
  • Тоже самое относится и для соотношения основных линий;
  • Расчет индикатора осуществляется в пунктах инструмента;
  • Используйте сторонние сигналы для входа в позицию.
  • При большой истории котировок, обождите, индикатор пересчитывает как никак 14 инструментов:)
Weekly CAMARRILLA... Monthly CAMARRILLA Weekly CAMARRILLA... Monthly CAMARRILLA

Уровни разворота...Принцип...Покупай дешево,продавай дорого...

Camarilla Exchange Camarilla Exchange

Уровни разворота...Открыто в процессе дэй-трейдинга в 1989 году Ником Скоттом, успешным трейдером бондов на финансовых рынках

Индикатор Urdala(moving) Индикатор Urdala(moving)

Этот мультивалютный индикатор показывает, как двигался рынок на разных валютных парах и разных таймфреймах за последний бар.

Multy8 Multy8

Показывает в отдельном окне приведенные к одному масштабу котировки восьми задаваемых входными параметрами инструментов.