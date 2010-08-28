CodeBaseРазделы
Индикаторы

Индикатор Urdala(moving) - индикатор для MetaTrader 4

Sergey Rashevskiy
Этот мультивалютный индикатор показывает, как двигался рынок на разных валютных парах и разных таймфреймах за последний бар.

Идея в том, что если рынок двигается быстро в каком нибудь направлении, то можно открывать сделку в том же направлении. Если кому-то интересно, можно попробовать создать советник по данному индикатору.

Добавлена новая версия. Fly_News.

Market Way Multi Market Way Multi

Мультивалютная версия индикатора MarketWay с реализацией истинного расчета корреляции инструментов

Weekly CAMARRILLA... Monthly CAMARRILLA Weekly CAMARRILLA... Monthly CAMARRILLA

Уровни разворота...Принцип...Покупай дешево,продавай дорого...

Multy8 Multy8

Показывает в отдельном окне приведенные к одному масштабу котировки восьми задаваемых входными параметрами инструментов.

GetHistoryAllSymbols GetHistoryAllSymbols

Быстрое скачивание истории с торгового сервера по всем символам из "Обзора рынка"