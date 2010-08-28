Этот мультивалютный индикатор показывает, как двигался рынок на разных валютных парах и разных таймфреймах за последний бар.

Идея в том, что если рынок двигается быстро в каком нибудь направлении, то можно открывать сделку в том же направлении. Если кому-то интересно, можно попробовать создать советник по данному индикатору.

Добавлена новая версия. Fly_News.