Описание:

Индикатор расчитывает среднюю волатильность баров за заданное количество суток.

По данному индикатору хорошо видно, что среняя волатильность каждый день почти не изменяется. Видно величину и форму волатильности на азиатской, европейской и американской сессии (линия индикатора).

Этот индикатор я писал для идентификации аномально большой (или малой) текущей волатильности (гистограмма) (на рисунке обозначены цифрой 1), для последующего использования в советниках. Так же его можно использовать для установки и модификации стопов (так как мы на перёд знаем среднюю волатильность для определенного бара).

Параметры:

n - Количество дней для вычисления средней волатильности.

History - Количество баров для ограничения расчета.





Советы: