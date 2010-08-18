CodeBaseРазделы
Val_Bars - индикатор для MetaTrader 4

Viktor Fateev
Просмотров:
4198
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Индикатор расчитывает среднюю волатильность баров за заданное количество суток.   

По данному индикатору хорошо видно, что среняя волатильность каждый день почти не изменяется. Видно величину и форму волатильности на азиатской, европейской и американской сессии (линия индикатора). 

Этот индикатор я писал для идентификации аномально большой (или малой)  текущей волатильности (гистограмма) (на рисунке обозначены цифрой 1), для последующего использования в советниках. Так же его можно использовать для установки и модификации стопов (так как мы на перёд знаем среднюю волатильность для определенного бара).

Параметры: 

n - Количество дней для вычисления средней волатильности.

History - Количество баров для ограничения расчета. 


Советы:

  • Советую History не устонавливать слишком большим, так как индикатор тяжеловат для расчета (для часовых свечек не более 5000, для меньшего таймфрейма и того меньше)(пока не нашел оптимального алгоритма расчета, может кто подскажет)
  • Для использования в советниках History не более 10.
Camarilla Camarilla

Каналы изображены в виде цветных полей

Multy4 Multy4

Показывает в отдельном окне приведенные к одному масштабу котировки четырёх задаваемых входными параметрами инструментов.

Val_Bands.mq4 Val_Bands.mq4

Индикатор волантильности длины свечей

variation&digital filter variation&digital filter

Цифровая фильтрация индикатора variation.