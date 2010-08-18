Ставь лайки и следи за новостями
Val_Bars - индикатор для MetaTrader 4
4198
Описание:
Индикатор расчитывает среднюю волатильность баров за заданное количество суток.
По данному индикатору хорошо видно, что среняя волатильность каждый день почти не изменяется. Видно величину и форму волатильности на азиатской, европейской и американской сессии (линия индикатора).
Этот индикатор я писал для идентификации аномально большой (или малой) текущей волатильности (гистограмма) (на рисунке обозначены цифрой 1), для последующего использования в советниках. Так же его можно использовать для установки и модификации стопов (так как мы на перёд знаем среднюю волатильность для определенного бара).
Параметры:
n - Количество дней для вычисления средней волатильности.
History - Количество баров для ограничения расчета.
Советы:
- Советую History не устонавливать слишком большим, так как индикатор тяжеловат для расчета (для часовых свечек не более 5000, для меньшего таймфрейма и того меньше)(пока не нашел оптимального алгоритма расчета, может кто подскажет)
- Для использования в советниках History не более 10.
