Camarilla - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 9736
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Описание:
Индикатор строит каналы по известной системе Ника Стотта (Nick Stott) - Камарилья.
В Инете на эту тему масса информации, поэтому не буду повторяться. Кто не в курсе - GOOGLE (и т.п.) в руки...
База расчета уровней на сегодняшний день - Close, High, Low вчерашнего дня. Посему установлен ALERT, если период графика больше H4.
Индикатор рассчитывает уровни 1 раз в сутки (при условии отсутствия наличия перезагрузок индюка, терминала или компа).
Окраска каналов во внешних переменных.
Картинка:
