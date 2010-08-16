Описание:



Индикатор строит каналы по известной системе Ника Стотта (Nick Stott) - Камарилья.

В Инете на эту тему масса информации, поэтому не буду повторяться. Кто не в курсе - GOOGLE (и т.п.) в руки...

База расчета уровней на сегодняшний день - Close, High, Low вчерашнего дня. Посему установлен ALERT, если период графика больше H4.

Индикатор рассчитывает уровни 1 раз в сутки (при условии отсутствия наличия перезагрузок индюка, терминала или компа).

Окраска каналов во внешних переменных.

Картинка:

