CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Tester2Graph - перенос отчета тестера на график - индикатор для MetaTrader 4

---
Просмотров:
5272
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор предназначен для отображения сделок и результирующего эквити/баланса из отчета тестера на графике валюты. Весьма полезно для разбора отчетов как своих граалей, так и скачанных из интернета :)

В поиске по Интернету не смог найти (наверно плохо искал), поэтому пришлось состряпать самому, кому надо - пользуйтесь на здоровье.

Не забываем говорить спасибо :)

Инструкция:

Решил не привязываться к HTML формату, чтоб не лазить в дебрях номеров билдов и заниматься парсингом. Поэтому все будет происходить через CSV файлик.

1. Скопируйте отчет тестера из Html в Excel

  • копируйте только данные таблицы (без шапки)
  • затем сохраните файл в формате CSV


2. Положите получившийся файл в папку <Terminal_Path>/experts/files
3. В параметрах индикатора укажите в поле File имя вашего получившегося файла
4. Если вы хотите видеть на графике линии сделок, то поставьте ShowDeal=true
5. Индикатор вычисляет свои данные только при инициализации (чтобы не тормозить компьютер)

Поэтому если на графике подгружалась история после установки, то переинициализируйте индикатор.

А это будет такой результат:


-----------

Также вот здесь лежит скрипт для переноса сделок из отчета терминала (не путать с тестером!)

LevelsTrade v2 LevelsTrade v2

Шаблон тестерного эксперта для исследований торговли по разворотам вблизи уровней

Volatility Volatility

Индикатор показывает текущую волатильность на рынке.

Советник Ketty Советник Ketty

Советник разработан с целью проверки стратегии, описанной в книге Кетти Лин «Дейтрейдинг на рынке Форекс». В основе советника закономерность действий британских трейдеров по «выбиванию» стопов в начале лондонской сессии.

Image2Graph - фото на чарте Image2Graph - фото на чарте

Есть необходимость отобразить картинку и логотип на графике? Нет проблем!