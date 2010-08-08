Ставь лайки и следи за новостями
Tester2Graph - перенос отчета тестера на график - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор предназначен для отображения сделок и результирующего эквити/баланса из отчета тестера на графике валюты. Весьма полезно для разбора отчетов как своих граалей, так и скачанных из интернета :)
В поиске по Интернету не смог найти (наверно плохо искал), поэтому пришлось состряпать самому, кому надо - пользуйтесь на здоровье.
Инструкция:
Решил не привязываться к HTML формату, чтоб не лазить в дебрях номеров билдов и заниматься парсингом. Поэтому все будет происходить через CSV файлик.
1. Скопируйте отчет тестера из Html в Excel
- копируйте только данные таблицы (без шапки)
- затем сохраните файл в формате CSV
2. Положите получившийся файл в папку <Terminal_Path>/experts/files
3. В параметрах индикатора укажите в поле File имя вашего получившегося файла
4. Если вы хотите видеть на графике линии сделок, то поставьте ShowDeal=true
5. Индикатор вычисляет свои данные только при инициализации (чтобы не тормозить компьютер)
Поэтому если на графике подгружалась история после установки, то переинициализируйте индикатор.
А это будет такой результат:
Также вот здесь лежит скрипт для переноса сделок из отчета терминала (не путать с тестером!)
