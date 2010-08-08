Индикатор предназначен для отображения сделок и результирующего эквити/баланса из отчета тестера на графике валюты. Весьма полезно для разбора отчетов как своих граалей, так и скачанных из интернета :)



В поиске по Интернету не смог найти (наверно плохо искал), поэтому пришлось состряпать самому, кому надо - пользуйтесь на здоровье.

Не забываем говорить спасибо :)

Инструкция:

Решил не привязываться к HTML формату, чтоб не лазить в дебрях номеров билдов и заниматься парсингом. Поэтому все будет происходить через CSV файлик.

1. Скопируйте отчет тестера из Html в Excel



копируйте только данные таблицы (без шапки)

затем сохраните файл в формате CSV





2. Положите получившийся файл в папку <Terminal_Path>/experts/files

3. В параметрах индикатора укажите в поле File имя вашего получившегося файла

4. Если вы хотите видеть на графике линии сделок, то поставьте ShowDeal=true

5. Индикатор вычисляет свои данные только при инициализации (чтобы не тормозить компьютер)

Поэтому если на графике подгружалась история после установки, то переинициализируйте индикатор.

А это будет такой результат:







-----------

Также вот здесь лежит скрипт для переноса сделок из отчета терминала (не путать с тестером!)

