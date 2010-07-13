Автор:

Автор не известен

Открывает позиции подсчётом тиков в нужную сторону с нужной скоростью.

Советы:

Настройки: (по порядку) 10/10/8/9/0.01/true

Тест с 28.04.2010 - по 28.06.2010. ТФ от М5. Входное депо 100.

Очень быстро оптится на всех терминалах.

Вопрос в другом... разрешит ли ДЦ работу с таким советником ?

Всем удачных тестов и профитов !!!