CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

WOC.0.1.2 - эксперт для MetaTrader 4

Александр
Просмотров:
26417
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор:

Автор не известен

Открывает позиции подсчётом тиков в нужную сторону с нужной скоростью.

Советы:

Настройки: (по порядку) 10/10/8/9/0.01/true

Тест с 28.04.2010 - по 28.06.2010. ТФ от М5. Входное депо 100.

Очень быстро оптится на всех терминалах. 

Вопрос в другом...  разрешит ли ДЦ работу с таким советником ?

Всем удачных тестов и профитов !!! 

MaRsi_Trigger MaRsi_Trigger

переключается в 3 состояния: боковик, Up-тренд, Dn-тренд

Fibo for 3 session Fibo for 3 session

Draw fibo for 3 season.

LeMan Variation LeMan Variation

Трендовый индикатор

CurrencyIndexC CurrencyIndexC

Индикатор изменения индексов валют.