Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
WOC.0.1.2 - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 26417
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Автор:
Автор не известен
Открывает позиции подсчётом тиков в нужную сторону с нужной скоростью.
Советы:
Настройки: (по порядку) 10/10/8/9/0.01/true
Тест с 28.04.2010 - по 28.06.2010. ТФ от М5. Входное депо 100.
Очень быстро оптится на всех терминалах.
Вопрос в другом... разрешит ли ДЦ работу с таким советником ?
Всем удачных тестов и профитов !!!
