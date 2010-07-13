CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Fibo for 3 session - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
12721
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

For who still believe in Fibonacci, like I do!

{ - time shift included - }

{ - modified, price included - }

please rate, if you like it.. :)


PVT_MA PVT_MA

Средняя от PVT

Sovetnik_1 Sovetnik_1

Советник на основе индикатора Trend Strength + Мартин

MaRsi_Trigger MaRsi_Trigger

переключается в 3 состояния: боковик, Up-тренд, Dn-тренд

WOC.0.1.2 WOC.0.1.2

Как вам такой граальчик ?