Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Fibo for 3 session - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 12721
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
PVT_MA
Средняя от PVTSovetnik_1
Советник на основе индикатора Trend Strength + Мартин
MaRsi_Trigger
переключается в 3 состояния: боковик, Up-тренд, Dn-трендWOC.0.1.2
Как вам такой граальчик ?