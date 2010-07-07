CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RSI+Moving Average - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
15947
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Простая скользящая средняя от RSI.  Смена периода RSI и MA. Изменён стандартный индикатор.

ZigZag to File ZigZag to File

Скрипт записывает значения индикатора ZigZag в файл формата CSV.

Индикатор утреннего флета + советник + оптимизатор Индикатор утреннего флета + советник + оптимизатор

Во время утреннего флета индикатор строит канал по принципу линейной регрессии, советник торгует в соответствии рассчитанными уровнями.

Быстрый ZZ с каналом по вершинам Быстрый ZZ с каналом по вершинам

Строится быстрый зигзаг. По последним заданным вершинам строится канал

Sovetnik_1 Sovetnik_1

Советник на основе индикатора Trend Strength + Мартин