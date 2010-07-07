Смотри, как бесплатно скачать роботов
RSI+Moving Average - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров: 15947
- 15947
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Простая скользящая средняя от RSI. Смена периода RSI и MA. Изменён стандартный индикатор.
