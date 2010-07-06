Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ZigZag to File - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5254
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Скрипт записывает значения индикатора ZigZag в файл формата
CSV, для дальнейшей обработки например в Excel.
Файлы сохраняются в «- Каталог_терминала\experts \files\».
Обзор параметров:
ExtDepth \
ExtDeviation - Стандартные параметры индикатора ZigZag.
ExtBackstep /
File_name - имя создаваемого файла, если не задано, то задается стандартное имя по шаблону "| Имя котировки | Период | _ZigZag_Date.csv |"
isAllZigZagDate - количество сохраняемых данных, false - только последнюю точку ZigZag, true - все точки на текущей истории.
Delimiter - используемый файловый разделитель, по умолчанию ";"
isLocal_RU - определяет разделитель целой и дробной частей при записи данных типа double. Если на компьютере используется русская "локаль",
то в качестве разделителя должна использоваться запятая (значение true, по умолчанию) для правильного отображения данных например в Excel.
В противном случае - значение false - будет использоваться точка.
_____________________________________________
С уважением Анатолий Сергеев.
E-mail: mql.sergeev@yandex.ru
ICQ : 456-442-722
Во время утреннего флета индикатор строит канал по принципу линейной регрессии, советник торгует в соответствии рассчитанными уровнями.EURX : Euro Currency Index
Данный индикатор вычисляет и показывает индекс евро и скользящую и экспоненциальную средние.
Простая скользящая средняя от RSI.Быстрый ZZ с каналом по вершинам
Строится быстрый зигзаг. По последним заданным вершинам строится канал