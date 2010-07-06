



Скрипт записывает значения индикатора ZigZag в файл формата CSV, для дальнейшей обработки например в Excel.

Файлы сохраняются в «- Каталог_терминала\experts \files\».

Обзор параметров:





ExtDepth \

ExtDeviation - Стандартные параметры индикатора ZigZag.

ExtBackstep /



File_name - имя создаваемого файла, если не задано, то задается стандартное имя по шаблону "| Имя котировки | Период | _ZigZag_Date.csv |"



isAllZigZagDate - количество сохраняемых данных, false - только последнюю точку ZigZag, true - все точки на текущей истории.



Delimiter - используемый файловый разделитель, по умолчанию ";"



isLocal_RU - определяет разделитель целой и дробной частей при записи данных типа double. Если на компьютере используется русская "локаль",

то в качестве разделителя должна использоваться запятая (значение true, по умолчанию) для правильного отображения данных например в Excel.

В противном случае - значение false - будет использоваться точка.



С уважением Анатолий Сергеев.

E-mail: mql.sergeev@yandex.ru

ICQ : 456-442-722



