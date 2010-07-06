CodeBaseРазделы
ZigZag to File - скрипт для MetaTrader 4

Анатолий Сергеев
5254
(4)
Скрипт записывает значения индикатора ZigZag в файл формата CSV, для дальнейшей обработки например в Excel.
Файлы сохраняются в «- Каталог_терминала\experts \files\».

  

Обзор параметров:

ExtDepth           \
ExtDeviation     - Стандартные параметры индикатора ZigZag.
ExtBackstep     /

File_name - имя создаваемого файла, если не задано, то задается стандартное имя по шаблону "| Имя котировки | Период | _ZigZag_Date.csv |"

isAllZigZagDate - количество сохраняемых данных, false - только последнюю точку ZigZag, true - все точки на текущей истории.

Delimiter - используемый файловый разделитель, по умолчанию ";"

isLocal_RU - определяет разделитель целой и дробной частей при записи данных типа double. Если на компьютере используется русская "локаль",
                        то в качестве разделителя должна использоваться запятая (значение true, по умолчанию) для правильного отображения данных например в Excel.
                        В противном случае - значение false - будет использоваться точка.


_____________________________________________

С уважением Анатолий Сергеев.
E-mail: mql.sergeev@yandex.ru
ICQ : 456-442-722

