Sovetnik_1 - эксперт для MetaTrader 4
- 6180
vldim
Данный советник работает на основе индикатора Trend Strength. У индикатора есть два уровня: перекупленности и перепроданности. Когда главная линия пересекает заданные уровни, советник открывает сделку. (Уровни настраиваются).
Если сделка неудачная, то следующую сделку советник откроет увеличенным лотом. Экспонента увеличения задается отдельно. Есть трал и манименеджмент.
График тестирования с 11.01.10 по 09.07.10. Оптимизировано.
В комплекте: Советник, Индикатор, Сет. (Индикаторов два, один для Вас, второй для советника)
ВНИМАНИЕ! Оптимизацию и тестирование проводить по Контрольным точкам. По Всем тикам - очень долго.
Я оптимизировал по следующим параметрам: Level_Up; Level_Dn; StopLoss; TakeProfit. С Экспонентой 2. Но сомневаюсь, ее вообще стоит включать при оптимизации.
Помогите оптимизировать данный образец. Профи, выскажитесь пожалуйста.
