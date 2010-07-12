Автор:

vldim

Данный советник работает на основе индикатора Trend Strength. У индикатора есть два уровня: перекупленности и перепроданности. Когда главная линия пересекает заданные уровни, советник открывает сделку. (Уровни настраиваются).



Если сделка неудачная, то следующую сделку советник откроет увеличенным лотом. Экспонента увеличения задается отдельно. Есть трал и манименеджмент.

График тестирования с 11.01.10 по 09.07.10. Оптимизировано.

В комплекте: Советник, Индикатор, Сет. (Индикаторов два, один для Вас, второй для советника)

ВНИМАНИЕ! Оптимизацию и тестирование проводить по Контрольным точкам. По Всем тикам - очень долго.

Я оптимизировал по следующим параметрам: Level_Up; Level_Dn; StopLoss; TakeProfit. С Экспонентой 2. Но сомневаюсь, ее вообще стоит включать при оптимизации.

Помогите оптимизировать данный образец. Профи, выскажитесь пожалуйста.