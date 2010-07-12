CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Быстрый ZZ с каналом по вершинам - индикатор для MetaTrader 4

Victor Nikolaev
Просмотров:
9395
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Строится быстрый зигзаг. По последним заданным вершинам строится канал

Параметры:
  • extern int BarsCount=15; // количество баров для расчета ZZ
  • extern int ZZCount=1; // количество вершин для расчета средней по вершинам ZZ

Картинка:

RSI+Moving Average RSI+Moving Average

Простая скользящая средняя от RSI.

ZigZag to File ZigZag to File

Скрипт записывает значения индикатора ZigZag в файл формата CSV.

Sovetnik_1 Sovetnik_1

Советник на основе индикатора Trend Strength + Мартин

PVT_MA PVT_MA

Средняя от PVT