Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Быстрый ZZ с каналом по вершинам - индикатор для MetaTrader 4
- 9395
Описание:
Строится быстрый зигзаг. По последним заданным вершинам строится канал
- extern int BarsCount=15; // количество баров для расчета ZZ
- extern int ZZCount=1; // количество вершин для расчета средней по вершинам ZZ
Картинка:
