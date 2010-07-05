CodeBaseРазделы
Индикаторы

EURX : Euro Currency Index - индикатор для MetaTrader 4

Igor Makanu
Просмотров:
11370
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Данный индикатор вычисляет и показывает индекс евро и скользящую и экспоненциальную средние.

Для того, чтобы индикатор работал, нужно чтобы брокер предоставлял котировки по парам EURUSD, EURGBP, EURJPY, EURCHF, EURSEK.
Код для индикатора взят из http://codebase.mql4.com/ru/code/9397 . Формулы для расчета взяты из http://ru.wikipedia.org/wiki/Индекс_евро

Картинка:



Рекомендации:

  • Периоды усреднения (параметры short_term_SMA_period и long_term_EMA_period) можно изменять - по умолчанию 20 и 40.
  • Цвета всех трех линий также могут быть настроены в параметрах индикатора.
  • Индикатор будет работать на любом графике и на любом таймфрейме.
