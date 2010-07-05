Описание:



Данный индикатор вычисляет и показывает индекс евро и скользящую и экспоненциальную средние.

Для того, чтобы индикатор работал, нужно чтобы брокер предоставлял котировки по парам EURUSD, EURGBP, EURJPY, EURCHF, EURSEK.

Код для индикатора взят из http://codebase.mql4.com/ru/code/9397 . Формулы для расчета взяты из http://ru.wikipedia.org/wiki/Индекс_евро

Картинка:









Рекомендации:

