Описание:

Индикатор вычисляет отношение между ценами закрытия. В внешние похож на RSI, но за счет параметра shift можно сделать более гладкую линию индикатора.

Параметры:

period - период суммирования ma - период ма, красная линия.





2010-06-06 - пофиксил баг





