Индикаторы

XSUM - индикатор для MetaTrader 4

Ivan Kornilov
Просмотров:
5367
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Индикатор вычисляет отношение между ценами закрытия. В внешние похож на RSI, но за счет параметра shift можно сделать более гладкую линию индикатора.

Параметры:

period - период суммирования

ma - период ма, красная линия.

2010-06-06 - пофиксил баг



