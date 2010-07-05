Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
XSUM - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5367
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Open Order Market Execution
Скрипт быстрого открытия ордеров Market Execution/Instant Execution с выбором лота по % рискаwave(MACD&FZR)
Построение ЗигЗага на основе MACD, с применением фильтра ФЗР
EURX : Euro Currency Index
Данный индикатор вычисляет и показывает индекс евро и скользящую и экспоненциальную средние.Индикатор утреннего флета + советник + оптимизатор
Во время утреннего флета индикатор строит канал по принципу линейной регрессии, советник торгует в соответствии рассчитанными уровнями.