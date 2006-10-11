CodeBaseРазделы
Индикаторы

Графики Каги - индикатор для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
Предположительно, графики Каги появились в 70-е годы прошлого века — на начальном этапе формирования фондового рынка Японии. Графики Каги представляют собой ряд соединенных друг с другом вертикальных линий, толщина и направление приращения которых определяются динамикой цен. Время на графиках Каги не учитывается.

Если цены продолжают движение в одном направлении, длина вертикальной линии на графике увеличивается. Если же происходит разворот цен на определенную выбранную заранее величину (коэффициент реверсировки), на график наносится новая вертикальная линия в следующем столбце. Когда цены преодолевают уровень своего предыдущего максимума или минимума, толщина линии на графике Каги изменяется.

В Соединенных Штатах графики Каги стали известны благодаря Стиву Нисону после издания его книги «За гранью свечей».

Графики Каги иллюстрируют действие сил спроса и предложения. Последовательность толстых линий свидетельствует о том, что спрос превышает предложение (рынок растет). Последовательность тонких линий отражает превосходство предложения над спросом (рынок падает). Чередование толстых и тонких линий указывает на то, что рынок находится в состоянии равновесия (предложение равно спросу).

Основным торговым сигналом на графике Каги является изменении толщины линии: когда линия меняется с тонкой на толстую, следует покупать, когда линия меняется с толстой на тонкую — продавать.

Ряд последовательно возрастающих максимумов и минимумов говорит о силе восходящего движения; понижающиеся максимумы и минимумы свидетельствуют о слабости рынка.

Параметры :

Porog - коэффициент реверсировки в процентах.

