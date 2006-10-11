Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Графики Каги - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 16913
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Предположительно, графики Каги появились в 70-е годы прошлого века — на начальном этапе формирования фондового рынка Японии. Графики Каги представляют собой ряд соединенных друг с другом вертикальных линий, толщина и направление приращения которых определяются динамикой цен. Время на графиках Каги не учитывается.
Если цены продолжают движение в одном направлении, длина вертикальной линии на графике увеличивается. Если же происходит разворот цен на определенную выбранную заранее величину (коэффициент реверсировки), на график наносится новая вертикальная линия в следующем столбце. Когда цены преодолевают уровень своего предыдущего максимума или минимума, толщина линии на графике Каги изменяется.
В Соединенных Штатах графики Каги стали известны благодаря Стиву Нисону после издания его книги «За гранью свечей».
Графики Каги иллюстрируют действие сил спроса и предложения. Последовательность толстых линий свидетельствует о том, что спрос превышает предложение (рынок растет). Последовательность тонких линий отражает превосходство предложения над спросом (рынок падает). Чередование толстых и тонких линий указывает на то, что рынок находится в состоянии равновесия (предложение равно спросу).
Основным торговым сигналом на графике Каги является изменении толщины линии: когда линия меняется с тонкой на толстую, следует покупать, когда линия меняется с толстой на тонкую — продавать.
Ряд последовательно возрастающих максимумов и минимумов говорит о силе восходящего движения; понижающиеся максимумы и минимумы свидетельствуют о слабости рынка.
Параметры :
Porog - коэффициент реверсировки в процентах.
Графики Каги
Графики типа "крестики-нолики" или пунктоцифровые графики (Point & Figure - P&F).MACD+MA
Импульсная система.
Графики Ренко (RENKO) получили название от японского слова «renga», то есть «кирпич».Графики трехлинейного прорыва (Three Line Break)
Графики трехлинейного прорыва (Three Line Break) - ряд вертикальных прямоугольников, высота которых определяется величиной ценовых изменений.