CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

wave(MACD&FZR) - индикатор для MetaTrader 4

Анатолий
Просмотров:
9009
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

    Индикатор отрисовывает четыре зигзага:

    1. Первый Зигзаг строится на основе пересечений основной линии и нуля МАКД'и.

    2. Второй Зигзаг строится на основе первого, с применением фильтра ФЗР(фрактально-зигзаговый разворот), описанного Мастерфорексом.

    3. Третий Зигзаг строится на основе смены направления второго Зигзага.

    4. Четвертый Зигзаг строится на основе третьего, с применением фильтра ФЗР

    Индикатор использует те же входные параметры что и МАКД.

 

 

Зигзаг по экстремумам как у Л.Вильямса Зигзаг по экстремумам как у Л.Вильямса

Вспомогательный инструмент чтобы можно было быстро визуально найти основные движения.

Exp - LineofZERO Exp - LineofZERO

Показывает линию безубытка для позиций по данному инструменту.

Open Order Market Execution Open Order Market Execution

Скрипт быстрого открытия ордеров Market Execution/Instant Execution с выбором лота по % риска

XSUM XSUM

Индикатор XSUM