wave(MACD&FZR) - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 9009
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор отрисовывает четыре зигзага:
- Индикатор отрисовывает четыре зигзага:
- 1. Первый Зигзаг строится на основе пересечений основной линии и нуля МАКД'и.
- 2. Второй Зигзаг строится на основе первого, с применением фильтра ФЗР(фрактально-зигзаговый разворот), описанного Мастерфорексом.
- 3. Третий Зигзаг строится на основе смены направления второго Зигзага.
- 4. Четвертый Зигзаг строится на основе третьего, с применением фильтра ФЗР
- Индикатор использует те же входные параметры что и МАКД.
