Графики типа "крестики-нолики" или пунктоцифровые графики (Point & Figure - P&F) отличаются от обычных ценовых графиков тем, что они полностью игнорируют течение времени и отражают только изменения в ценах. Вместо того, чтобы на оси Y отображать значение цен, а на оси X временные интервалы, графики типа P&F отображают изменения цен на обоих осях.



На данных графиках "X" (крестик – красная клетка) рисуется, если цены вырастают на определенное базовое значение (RazmBox) и "O" (нолик – желтая клетка), если цены падают на это же значение. Обратите внимание на то, что ни крестики (Xs), ни нолики (Os) не рисуются, если цены выросли/упали на величину меньшую, чем определенное базовое значение.

Каждая из рисуемых колонок может содержать или только крестики или только нолики, но никогда не содержит сразу оба элемента. Для смены колонок (например, с колонки крестиков на колонку ноликов) цена должна измениться в обратном направлении на определенную величину. Смена колонки означает смену тренда цен.

Для скрытия ценовых графиков нужно в свойствах окна графика ( команда «Свойства» контекстного меню окна графика – вкладка «Цвета») в полях «Бар вверх:», «Бар вниз:», «Бычья свеча:», «Медвежья свеча:» и «Линия» установить цвет фона.

Параметры

RazmBox - базовое значение

