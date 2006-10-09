Смотри, как бесплатно скачать роботов
MACD+MA - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9566
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Когда скользящая средняя, для которой период задается, двигается синхронно с гистограммой MACD и та и другая повышаются, появляется сигнал в виде точке над баром синего цвета, означающий, что это повышающийся тренд, если обе падают - точка красная под баром, понижающаяся тенденция.
