Советники

MAMy Expert - эксперт для MetaTrader 4

Victor Chebotariov
Просмотров:
6610
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
    Эксперт написан на основе индикатора  MAMy v.3 и реализует условия:
1. Если MA Close выше MA (H+L+O+C)/4, а MA (H+L+O+C)/4 выше MA Open - ПОКУПАЕМ.
2. Если MA Close ниже MA (H+L+O+C)/4, а MA (H+L+O+C)/4 ниже MA Open - ПРОДАЕМ.
3. Если MA Close выше MA (H+L+O+C)/4 - ЗАКРЫВАЕМ КОРОТКУЮ ПОЗИЦИЮ.
4. Если MA Close ниже MA (H+L+O+C)/4 - ЗАКРЫВАЕМ ДЛИННУЮ ПОЗИЦИЮ.



Параметры в настройках эксперта:
1. period - период усреднения для вычисления скользящего среднего в индикаторе  MAMy v.3.
2. ma_method - Метод усреднения. Может быть любым из значений методов скользящего среднего (Moving Average) в индикаторе  MAMy v.3.

Примечание: для работы эксперта необходимо наличие скомпилированного индикатора MAMy v.3 в папке индикаторов (C:\Program Files\MetaTrader\experts\indicators).

Strategy Tester Report
MAMy Expert

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период День (D1) 2004.11.26 00:00 - 2006.10.04 00:00
Модель Контрольные точки (используется ближайший таймфрейм + фрактальная интерполяция)
Параметры ma_method=3; period=3; Lots=0.1;

Баров в истории 584 Смоделировано тиков 8835 Качество моделирования 26.33%

Начальный депозит 100000.00



Чистая прибыль 1177.00 Общая прибыль 1178.00 Общий убыток -1.00
Прибыльность 1178.00 Матожидание выигрыша 392.33

Абсолютная просадка 0.00 Максимальная просадка 1.00 (0.00%) Относительная просадка 0.00% (1.00)

Всего сделок 3 Короткие позиции (% выигравших) 2 (50.00%) Длинные позиции (% выигравших) 1 (100.00%)

 Прибыльные сделки (% от всех) 2 (66.67%) Убыточные сделки (% от всех) 1 (33.33%)
Самая большая прибыльная сделка 616.00 убыточная сделка -1.00
Средняя прибыльная сделка 589.00 убыточная сделка -1.00
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 2 (1178.00) непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-1.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 1178.00 (2) непрерывный убыток (число проигрышей) -1.00 (1)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 1


Время Тип Ордер Лоты Цена S / L T / P Прибыль Баланс
1 2005.04.01 00:00 sell 1 0.10 1.2960 0.0000 0.0000
2 2005.09.01 00:00 close 1 0.10 1.2344 0.0000 0.0000 616.00 100616.00
3 2006.04.03 00:00 buy 2 0.10 1.2119 0.0000 0.0000
4 2006.10.02 00:00 close 2 0.10 1.2681 0.0000 0.0000 562.00 101178.00
5 2006.10.02 00:40 sell 3 0.10 1.2686 0.0000 0.0000
6 2006.10.04 23:59 close at stop 3 0.10 1.2687 0.0000 0.0000 -1.00 101177.00


Обсуждение здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/101229/page6

