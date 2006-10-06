Смотри, как бесплатно скачать роботов
MAMy Expert - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6610
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Эксперт написан на основе индикатора MAMy v.3 и реализует условия:
1. Если MA Close выше MA (H+L+O+C)/4, а MA (H+L+O+C)/4 выше MA Open - ПОКУПАЕМ.
2. Если MA Close ниже MA (H+L+O+C)/4, а MA (H+L+O+C)/4 ниже MA Open - ПРОДАЕМ.
3. Если MA Close выше MA (H+L+O+C)/4 - ЗАКРЫВАЕМ КОРОТКУЮ ПОЗИЦИЮ.
4. Если MA Close ниже MA (H+L+O+C)/4 - ЗАКРЫВАЕМ ДЛИННУЮ ПОЗИЦИЮ.
Параметры в настройках эксперта:
1. period - период усреднения для вычисления скользящего среднего в индикаторе MAMy v.3.
2. ma_method - Метод усреднения. Может быть любым из значений методов скользящего среднего (Moving Average) в индикаторе MAMy v.3.
Примечание: для работы эксперта необходимо наличие скомпилированного индикатора MAMy v.3 в папке индикаторов (C:\Program Files\MetaTrader\experts\indicators).
Strategy Tester Report
MAMy Expert
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|День (D1) 2004.11.26 00:00 - 2006.10.04 00:00
|Модель
|Контрольные точки (используется ближайший таймфрейм + фрактальная интерполяция)
|Параметры
|ma_method=3; period=3; Lots=0.1;
|
|Баров в истории
|584
|Смоделировано тиков
|8835
|Качество моделирования
|26.33%
|Начальный депозит
|100000.00
|Чистая прибыль
|1177.00
|Общая прибыль
|1178.00
|Общий убыток
|-1.00
|Прибыльность
|1178.00
|Матожидание выигрыша
|392.33
|Абсолютная просадка
|0.00
|Максимальная просадка
|1.00 (0.00%)
|Относительная просадка
|0.00% (1.00)
|Всего сделок
|3
|Короткие позиции (% выигравших)
|2 (50.00%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|1 (100.00%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|2 (66.67%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|1 (33.33%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|616.00
|убыточная сделка
|-1.00
|Средняя
|прибыльная сделка
|589.00
|убыточная сделка
|-1.00
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|2 (1178.00)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|1 (-1.00)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|1178.00 (2)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-1.00 (1)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|2
|непрерывный проигрыш
|1
|№
|Время
|Тип
|Ордер
|Лоты
|Цена
|S / L
|T / P
|Прибыль
|Баланс
|1
|2005.04.01 00:00
|sell
|1
|0.10
|1.2960
|0.0000
|0.0000
|2
|2005.09.01 00:00
|close
|1
|0.10
|1.2344
|0.0000
|0.0000
|616.00
|100616.00
|3
|2006.04.03 00:00
|buy
|2
|0.10
|1.2119
|0.0000
|0.0000
|4
|2006.10.02 00:00
|close
|2
|0.10
|1.2681
|0.0000
|0.0000
|562.00
|101178.00
|5
|2006.10.02 00:40
|sell
|3
|0.10
|1.2686
|0.0000
|0.0000
|6
|2006.10.04 23:59
|close at stop
|3
|0.10
|1.2687
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|101177.00
Обсуждение здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/101229/page6
