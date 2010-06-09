CodeBaseРазделы
Trend Analysis Alternative - индикатор для MetaTrader 4

Ivan Tretykov
По просьбам публики выкладываю первую и вторую версию индикатора Trend Analysis Alternative.

  • Визуальное представление показаний индикатора. Стрелка формируется из показаний главного тренда и текущего ТФ.
  • Предусмотрен вывод сообщения на сигнал.
  • Реализовано появление стрелки, если %>Change.

  • Изменен алгоритм подсчета показаний по индикаторам: MA20,MA50,MA100,ADX14,CCI14,MOM14,RSI14.

Картинка:



Советы:

  • Индикатор является трендовым, поэтому на флете дает ложные сигналы (крайний левый сигнал на покупку по рисунку).
  • Индикатор является опережающим ( середина графика, начало технической коррекции).
  • Индикатор можно использовать на пробой уровня некоторого сигнала.

Перспективы развития:

  • Можно добавить инфу о баллансе и профите.
  • Можно добавить инфу о валютной паре.


