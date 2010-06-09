Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Trend Analysis Alternative - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6873
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор:
По просьбам публики выкладываю первую и вторую версию индикатора Trend Analysis Alternative.
- Визуальное представление показаний индикатора. Стрелка формируется из показаний главного тренда и текущего ТФ.
- Предусмотрен вывод сообщения на сигнал.
- Реализовано появление стрелки, если %>Change.
- Изменен алгоритм подсчета показаний по индикаторам: MA20,MA50,MA100,ADX14,CCI14,MOM14,RSI14.
Картинка:
Советы:
- Индикатор является трендовым, поэтому на флете дает ложные сигналы (крайний левый сигнал на покупку по рисунку).
- Индикатор является опережающим ( середина графика, начало технической коррекции).
- Индикатор можно использовать на пробой уровня некоторого сигнала.
Перспективы развития:
- Можно добавить инфу о баллансе и профите.
- Можно добавить инфу о валютной паре.
Money management
Calculating lot to enter the transaction amount specified riskTrend Analysis (v.4.0)
Продолжение линейки мультитаймфреймового индикатора Trend Analysis
VFractals
Отмечает уровень фрактала, образованного на баре с объемом, большим чем средний объем последних 3 баров до фрактала.My Signal Table
Моя версия Signal Table