Данный скрипт выполняет расчет уровня без убытка (без учета свопа). Возможность выбирать тип ордеров, а так же возможность включения в уровень без убытка последние (до первого прибыльного) закрытые убыточные позиции. Для правильной работы с учетом закрытых сделок необходимо наличие истории(желательно история за последний рабочий день) во вкладке терминала "История Счета". История должна быть отсортирована по цене закрытия ордера.

Без учета последних убыточных позиций


с учетом последних убыточных позиций


