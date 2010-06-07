Данный скрипт выполняет расчет уровня без убытка (без учета свопа). Возможность выбирать тип ордеров, а так же возможность включения в уровень без убытка последние (до первого прибыльного) закрытые убыточные позиции. Для правильной работы с учетом закрытых сделок необходимо наличие истории(желательно история за последний рабочий день) во вкладке терминала "История Счета". История должна быть отсортирована по цене закрытия ордера.

Без учета последних убыточных позиций





с учетом последних убыточных позиций



