i-UrovenZero - индикатор для MetaTrader 4
- 21859
Индикатор укажет, где находятся уровни полного слива, безубытка или прибыли, размер текущего баланса вашего счета и другую полезную информацию.
Основное назначение этого индикатора - техническое вооружение трейдера всей возможной информацией о параметрах инструмента для досконального анализа текущей ситуации и дальнейшего принятия соответствующих и хорошо продуманных мер:
- поможет получить информацию по отдельно выбранным ордерам
- укажет, где находится уровень полного слива или размер текущего баланса вашего счета,
- какой максимально возможный объем ордера можно приобрести,
- количество и место установленных sell и buy, а также отложенных ордеров... их объем и текущая по ним прибыль,
- рассчитать предполагаемую прибыль при заданном объеме ордера и прохождении ценой предполагаемого расстояния...
- предупредит графически и посредством звука о критической ситуации по счету или достижение заданного пользователем параметра... и многое другое!..
-------------------------
Индикатор отображает множество ключевых уровней и полезной информации (с возможностью отбора по 10 магическим числам и/или по 10 тикетам):
-------------------------
- - уровень полного слива по счету;
- - уровень StopOut;
- - уровень нулевой маржи;
- - уровень равного лока;
- - уровень начала сигнальной зоны "LOCK";
- - уровни по общему безубытку и отдельно по безубытку всех Buy (Sell) ордеров;
- - уровень сигнального расстояния профита от каждого уровня безубытка (общего и для Buy (Sell) ордеров);
- - уровни зоны заморозки у цены ближе которых - нельзя установить отложенные ордера или установить стопы и тейки.
- - уровни на которых общая прибыль по всем ордерам пары, или отдельно для buy или sell ордеров будет равна указанному вами значению с информацией о возможной прибыли (по умолчанию: уровень безубытка + размер средней волатильности);
- - место установки открытых и отложенных ордеров с информацией о номере сделки (тикет), объеме, прибыли и магическому числу;
- - историю совершенных сделок с информацией о номере сделки (тикет), уровнях открытия/закрытия, объему, прибыли, магическому числу;
-------------------------
панель информации:
- - комментарии по текущей версии индикатора, имени владельца, типу и плечу счета (по умолчанию - отключено);
- - текущее значение прибыли, свопа, количества и объема ордеров (для sellstop, selllimit, buylimit, buystop, а также для положительных и отрицательных sell и buy ордеров и их общего значения отдельно и вместе);
- - значение уровня полного слива, в пп - когда на депозите не достаточно средств для торговли и приобретения минимального объема ордера (по умолчанию - отключено);
- - размера "мертвой зоны", в пп – размер зоны нахождение в которой будет недостаточно средств на счету чтобы производить открытие ордеров на покупку или продажу (по умолчанию - отключено);
- - значение уровня StopOut, в % от текущего депозита при котором начинаются автоматически закрываться ордера (по умолчанию - отключено);
- - значение уровня нулевой маржи и значение расстояние до него, в пп - уровень при котором средств нет на покупку ордеров, и расстояние до него (по умолчанию - отключено);
- - значение уровня равного лока и значения расстояния до него, в пп - уровень при котором можно выставить равноценный объем ордера уже установленным ордерам, расстояние до него (по умолчанию - отключено);
- - значение уровня общего безубытка и значение расстояния до него, в пп - уровень за которым прибыль от всех ордеров в плюсе, ну и расстояние к нему! (по умолчанию - отключено);
- - значение уровней безубытков для buy и sell ордеров и значение расстояние между ними (по умолчанию - отключено);
- - объем ордера который можно приобрести за текущие свободные средства;
- - значение общей информации по счету (Уровень, Свободно, Залог, Средств, Баланс) (по умолчанию - отключено);
- - общая информация по инструменту (значения своп для sell, свопа для buy, залог за минимальный лот, цена 1 пункта, минимальный и максимальный лот, спреда, размер зоны заморозки, средней волатильности за указанное количество баров, баров в истории);
панель расчетов для ручного расчета* прибылей, расстояния или объема ордера по введенным значениям и автоматического расчета по значениям заданного расстояния от каждого из уровней безубытка (по умолчанию - панель автоматического расчета отключена);
* - для проведения ручного расчета необходимо - в настройках индикатора в требуемых ячейках (Lots_R, Rastojanie_R, Pribyl_R) указать предполагаемые значения параметров, а в ячейке рассчитываемого параметра выставить нулевое значение, т.е. 0;
сигнальная панель - сигнализирует при вхождении цены в зоны локирования - "LOCK", "DEAD ZONE", включения режима работы индикатора по магику или тикету - "М/Т" (MagicNumber), работы по всем инструментам - "F" (FullSymbols); после полного слива появляется надпись "GAME OVER..." :D
-------------------------
в настройках индикатора строки с русским названием и разделителем "============..." являются маркерами начала блока настроек одного параметра...
вся отображаемая информация может меняться по желанию пользователя из настроек индикатора: отображение самих панелей, цвет, тип линий, размер шрифта, звук...
комплексы панелей можно располагать в разных углах окна/чарта пары и регулировать расстояния по осям X и Y... за это в свою очередь отвечают переменные имеющие в своем названии Ugol... и XX, YY
более детальная информация о значениях настройки индикатора отображена в коде самого индикатора...
-------------------------
прикрепленные файлы размещаем в папках:
- i-UrovenZero в ...\\директория терминала\experts\indicators\
- звуковой файл в ...\\директория терминала\sounds
-------------------------
желаю Вам адекватного анализа и положительного профита!!! :)
-------------------------
Отдельная благодарность при изначальной разработки этого индикатора:
Kirill-у, d_tom-у, Don_Leone-у & s.v.antonyuk-у
-------------------------
предыдущая версия индикатора и дополнительные ссылки: i-UrovenZero-v.2.2.7 + fx4u.ru + speculant.org
