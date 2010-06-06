Индикатор укажет, где находятся уровни полного слива, безубытка или прибыли, размер текущего баланса вашего счета и другую полезную информацию.

Основное назначение этого индикатора - техническое вооружение трейдера всей возможной информацией о параметрах инструмента для досконального анализа текущей ситуации и дальнейшего принятия соответствующих и хорошо продуманных мер:

поможет получить информацию по отдельно выбранным ордерам

укажет, где находится уровень полного слива или размер текущего баланса вашего счета,

какой максимально возможный объем ордера можно приобрести,

количество и место установленных sell и buy, а также отложенных ордеров... их объем и текущая по ним прибыль,

рассчитать предполагаемую прибыль при заданном объеме ордера и прохождении ценой предполагаемого расстояния...

предупредит графически и посредством звука о критической ситуации по счету или достижение заданного пользователем параметра... и многое другое!..





Индикатор отображает множество ключевых уровней и полезной информации (с возможностью отбора по 10 магическим числам и/или по 10 тикетам):

- уровень полного слива по счету;

по счету; - уровень StopOut ;

; - уровень нулевой маржи ;

; - уровень равного лока ;

; - уровень начала сигнальной зоны " LOCK ";

" "; - уровни по общему безубытку и отдельно по безубытку всех Buy ( Sell ) ордеров;

по и отдельно по ( ) ордеров; - уровень сигнального расстояния профита от каждого уровня безубытка ( общего и для Buy ( Sell ) ордеров);

профита от каждого уровня безубытка ( и для ( ) ордеров); - уровни зоны заморозки у цены ближе которых - нельзя установить отложенные ордера или установить стопы и тейки.

у цены ближе которых - нельзя установить отложенные ордера или установить стопы и тейки. - уровни на которых общая прибыль по всем ордерам пары, или отдельно для buy или sell ордеров будет равна указанному вами значению с информацией о возможной прибыли (по умолчанию: уровень безубытка + размер средней волатильности);

на которых по всем ордерам пары, или отдельно для или ордеров будет равна указанному вами значению с информацией о возможной прибыли (по умолчанию: уровень безубытка + размер средней волатильности); - место установки открытых и отложенных ордеров с информацией о номере сделки (тикет), объеме, прибыли и магическому числу;

открытых и отложенных ордеров с информацией о номере сделки (тикет), объеме, прибыли и магическому числу; - историю совершенных сделок с информацией о номере сделки (тикет), уровнях открытия/закрытия, объему, прибыли, магическому числу;

панель информации:

- комментарии по текущей версии индикатора , имени владельца , типу и плечу счета (по умолчанию - отключено) ;

, , и счета ; - текущее значение прибыли, свопа, количества и объема ордеров (для sellstop , selllimit , buylimit , buystop , а также для положительных и отрицательных sell и buy ордеров и их общего значения отдельно и вместе);

текущее (для , , , а также для положительных и отрицательных и ордеров и их общего значения отдельно и вместе); - значение уровня полного слива , в пп - когда на депозите не достаточно средств для торговли и приобретения минимального объема ордера (по умолчанию - отключено) ;

, в пп - когда на депозите не достаточно средств для торговли и приобретения минимального объема ордера ; - размера "мертвой зоны" , в пп – размер зоны нахождение в которой будет недостаточно средств на счету чтобы производить открытие ордеров на покупку или продажу (по умолчанию - отключено) ;

, в пп – размер зоны нахождение в которой будет недостаточно средств на счету чтобы производить открытие ордеров на покупку или продажу ; - значение уровня StopOut , в % от текущего депозита при котором начинаются автоматически закрываться ордера (по умолчанию - отключено) ;

, в % от текущего депозита при котором начинаются автоматически закрываться ордера - значение уровня нулевой маржи и значение расстояние до него , в пп - уровень при котором средств нет на покупку ордеров, и расстояние до него (по умолчанию - отключено) ;

и , в пп - уровень при котором средств нет на покупку ордеров, и расстояние до него ; - значение уровня равного лока и значения расстояния до него , в пп - уровень при котором можно выставить равноценный объем ордера уже установленным ордерам, расстояние до него (по умолчанию - отключено) ;

и , в пп - уровень при котором можно выставить равноценный объем ордера уже установленным ордерам, расстояние до него ; - значение уровня общего безубытка и значение расстояния до него , в пп - уровень за которым прибыль от всех ордеров в плюсе, ну и расстояние к нему! (по умолчанию - отключено) ;

и , в пп - уровень за которым прибыль от всех ордеров в плюсе, ну и расстояние к нему! - значение уровней безубытков для b uy и s ell ордеров и значение расстояние между ними (по умолчанию - отключено) ;

ордеров и ; - объем ордера который можно приобрести за текущие свободные средства;

за текущие свободные средства; - значение общей информации по счету ( Уровень , Свободно , Залог , Средств , Баланс ) (по умолчанию - отключено) ;

, , , , ) ; - общая информация по инструменту ( значения своп для sell , свопа для buy , залог за минимальный лот , цена 1 пункта , минимальный и максимальный лот , спреда , размер зоны заморозки , средней волатильности за указанное количество баров, баров в истории );

панель расчетов для ручного расчета* прибылей, расстояния или объема ордера по введенным значениям и автоматического расчета по значениям заданного расстояния от каждого из уровней безубытка (по умолчанию - панель автоматического расчета отключена);



* - для проведения ручного расчета необходимо - в настройках индикатора в требуемых ячейках (Lots_R, Rastojanie_R, Pribyl_R) указать предполагаемые значения параметров, а в ячейке рассчитываемого параметра выставить нулевое значение, т.е. 0;



сигнальная панель - сигнализирует при вхождении цены в зоны локирования - "LOCK", "DEAD ZONE", включения режима работы индикатора по магику или тикету - "М/Т" (MagicNumber), работы по всем инструментам - "F" (FullSymbols); после полного слива появляется надпись "GAME OVER..." :D

в настройках индикатора строки с русским названием и разделителем "============..." являются маркерами начала блока настроек одного параметра...

вся отображаемая информация может меняться по желанию пользователя из настроек индикатора: отображение самих панелей, цвет, тип линий, размер шрифта, звук...

комплексы панелей можно располагать в разных углах окна/чарта пары и регулировать расстояния по осям X и Y... за это в свою очередь отвечают переменные имеющие в своем названии Ugol... и XX, YY

более детальная информация о значениях настройки индикатора отображена в коде самого индикатора...

прикрепленные файлы размещаем в папках:

- i-UrovenZero в ...\\директория терминала\experts\indicators\

- звуковой файл в ...\\директория терминала\sounds

желаю Вам адекватного анализа и положительного профита!!! :)

Отдельная благодарность при изначальной разработки этого индикатора:

Kirill-у, d_tom-у, Don_Leone-у & s.v.antonyuk-у



предыдущая версия индикатора и дополнительные ссылки: i-UrovenZero-v.2.2.7 + fx4u.ru + speculant.org

https://www.mql5.com/ru/users/bor-ix