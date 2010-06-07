Ставь лайки и следи за новостями
ScalpRu - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор ScalpRu предназначен для использования в стратегии скальпирования. Может давать сигналы на покупку/продажу (для того, чтобы индикатор давал сигналы, необходимо в "свойствах" индикатора на против пункта "signal", чтобы стояло TRUE). сигналы индикатор дает при формировании каждого нового тика и трейдер может их использовать не по одиночку, а с учетом n колличества определенных сигналов за определенное время. Другими словами, необходимо учитовать в какую сторону индикатор рекомендует торговать в своих 5-7 последних сигналах. Данный индикатор не рекомендуется использовать, как единственный и основной для принятия решения.
Так же данный индикатор можно использовать для построения трендовых линий, линий сопротивления и поддержки, уровней Фибоначчи и т.д.
