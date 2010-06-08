Автор:



Конечно же, хочется сказать огромное спасибо за помощь в развитии проекта. Жду как и прежде ваших пожеланий, и комментариев, ну и конечно же, оценок)))



Новая версия отличается абсолютно от прошлых интерфейсом.

Убраны все строчки индикаторов, остался лишь индикатор главного тренда



Добавлен индикатор AC.



UseSumMetod=1 (2) Это значит, как будет считать индикатор основного тренда 1 - по M15-D1 2- по H4-D1.





Исправлено:

Дело в том, что в v 4.0 была ошибка в вычислениях процента, поэтому показания v 4.0 считаю не правильными с т.з. идиологии линейки Trend Analysis.

На данном этапе разработки пока не предусмотрена смена тренда например, когда показание >PerForChangeTrend.

