Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Trend Analysis (v.4.0) - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9945
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор:
Конечно же, хочется сказать огромное спасибо за помощь в развитии проекта. Жду как и прежде ваших пожеланий, и комментариев, ну и конечно же, оценок)))
- Новая версия отличается абсолютно от прошлых интерфейсом.
- Убраны все строчки индикаторов, остался лишь индикатор главного тренда
- Добавлен индикатор AC.
- UseSumMetod=1 (2) Это значит, как будет считать индикатор основного тренда 1 - по M15-D1 2- по H4-D1.
Исправлено:
Дело в том, что в v 4.0 была ошибка в вычислениях процента, поэтому показания v 4.0 считаю не правильными с т.з. идиологии линейки Trend Analysis.
На данном этапе разработки пока не предусмотрена смена тренда например, когда показание >PerForChangeTrend.
ScalpRu
Индикатор для скальпинга.Без убыток
Определение без убытка с возможностью учета последних убыточных лотов по текущему инструменту
Money management
Calculating lot to enter the transaction amount specified riskTrend Analysis Alternative
Первая и вторая версия визуального просмотра показаний мультитаймфреймового индикатора Trend Analysis