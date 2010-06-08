CodeBaseРазделы
Индикаторы

Trend Analysis (v.4.0) - индикатор для MetaTrader 4

Ivan Tretykov
Опубликован:
Обновлен:
Автор:

Конечно же, хочется сказать огромное спасибо за помощь в развитии проекта. Жду как и прежде ваших пожеланий, и комментариев, ну и конечно же, оценок)))

  • Новая версия отличается абсолютно от прошлых интерфейсом.
  • Убраны все строчки индикаторов, остался лишь индикатор главного тренда
  • Добавлен индикатор AC.
  • UseSumMetod=1 (2) Это значит, как будет считать индикатор основного тренда 1 - по M15-D1 2- по H4-D1.


Исправлено:

Дело в том, что в v 4.0 была ошибка в вычислениях процента, поэтому показания v 4.0 считаю не правильными с т.з. идиологии линейки Trend Analysis.

На данном этапе разработки пока не предусмотрена смена тренда например, когда показание >PerForChangeTrend.


