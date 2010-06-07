CodeBaseРазделы
Индикаторы

EMMA - индикатор для MetaTrader 4

Анатолий Сергеев
19399
(19)
EMMA - Extremums Market Moving Average (экстремумы рынка скользящего среднего), индикатор представляет достойную альтернативу ZigZag`у.
В своей работе EMMA использует изгибы скользящего среднего для определения областей поиска экстремумов.
Данный индикатор лишен большинства недостатков связанных с не точным нахождением пиков/впадин при использовании МА в процессе расчетов.
В качестве фильтра изгибов МА используется процентное отклонение от точки перелома, направления движения линии скользящего среднего (Рис. 1).


Для отображения показателей индикатора со старших периодов на текущем таймфрейме, в большинстве случаев, например при использовании Simple MA,
достаточно просто масштабировать период усреднения МА. При использовании методов Exponential MA,  Smoothed MA, Linear Weighted MA,
возможно в отдельных случаях потребуется корректировка процентного отклонения (параметр EMMA_Deviation_in_Percent).
Индикатор может работать в двух режимах – поиск экстремумов по значениям Close, или значениям High/Low. 
EMMA не перерисовывается.

Обзор параметров:

EMMA_Deviation_in_Percent - Фильтрация изгибов скользящего среднего, отклонение в процентах.
EMMA_Mode - Режим работы индикатора. 0 по ценам закрытия, 1 по ценам макс./мин.
MA_Period - Период усреднения для вычисления скользящего среднего.
MA_Method - Метод усреднения скользящего среднего.
                                     Может быть любым из значений методов скользящего среднего (Moving Average):
                                     MODE_SMA        0   Простое скользящее среднее
                                     MODE_EMA        1   Экспоненциальное скользящее среднее
                                     MODE_SMMA    2   Сглаженное скользящее среднее
                                     MODE_LWMA    3   Линейно-взвешенное скользящее среднее      
MA_Applied_Price - Используемая цена скользящего среднего.
                                     Может быть любой из ценовых констант: 
                                     PRICE_CLOSE    0   Цена закрытия
                                     PRICE_OPEN     1   Цена открытия
                                     PRICE_HIGH     2   Максимальная цена
                                     PRICE_LOW      3   Минимальная цена
                                     PRICE_MEDIAN   4   Средняя цена, (high+low)/2
                                     PRICE_TYPICAL  5   Типичная цена, (high+low+close)/3
                                     PRICE_WEIGHTED 6   Взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)

По умолчанию используется SMA с периодом усреднения 18, по ценам закрытия, поиск экстремумов происходит также по ценам закрытия, и с отклонением 0,1%.
Немного о недостатках, как и все что, использует МА главный недостаток это запаздывание. Поэтому индикатор EMMA более подходит для поиска опорных точек
для построения каналов, фигур технического анализа, уровней поддержки и сопротивления.  

Последние изменения:                                                   

Update_4:
                   Добавлен «Светофор» параметр TrafficLight – по умолчанию выкл.
                   Цветовая индикация степени созревания пиков/впадин, при включенном режиме перерисовки (параметр EMMA_Redraw).
                   По умолчанию классическая трехцветная градация:
                   Красный – пик/впадина только образовались, возможна активная перерисовка.
                   Желтый – индикатор отклонился от точки перелома на 1/3 от значения EMMA_Deviation_in_Percent.
                   Зеленый – отклонение от EMMA_Deviation_in_Percent составило 2/3. В ближайшее время пик/впадина будет окончательно
                   сформированна, возможность перерисовки минимальная.

                   Параметр TrafficLight_initialization – строка инициализации светофора.
                   Синтаксис достаточно прост, рассмотрим шаблон блока для одной градации: «|*/*-****|» вертикальная черта, далее дробь,
                   далее через дефис цвет, вертикальная черта. Все элементы пишутся без пробелов, количество блоков-градаций не ограниченно,
                   блоки пишутся от меньшего к большему.

                   Параметр TrafficLight_width_line – толщина линии светофора.

_______________________________________________

Update_3:
                   Предприняты меры по повышению быстродействия работы индикатора.

                   Добавлен параметр Maximum_History – ограничение истории для расчета индикатора.
                   По умолчанию равен 500 барам, если значение параметра 0 будет рассчитана вся доступная история.

                   Добавлено построение канала стандартных отклонений, параметр StdDevChennel – по умолчанию выкл.

_______________________________________________

Update_2:
                   Добавлен новый режим работы, параметр EMMA_Redraw – включает/отключает режим перерисовки индикатора.
                   По умолчанию вкл.

                   Добавлено построение линий Фибоначчи, параметр Fibo – по умолчанию выкл.

                   Добавлено построение веера Фибоначчи, параметр Fibo_Fan – по умолчанию выкл.

                   Добавлено построение канала линейной регрессии, параметр Regression_Channel – по умолчанию выкл.

_______________________________________________

Update_1:
                   Добавлен сигнал Alert, параметр Signal – по умолчанию выкл.

                   Добавлен менеджер индикатора Murrey_Math_Line v2. Параметр Manager_Murrey по умолчанию выкл.
                   Работает это так: помещаете оба индикатора на график, EMMA с включенным менеджером автоматически
                   подхватывает управляющую стрелку индикатора Murrey_Math_Line v2, и перемещает её за своими экстремумами.

                                                                                              

 

С уважением Анатолий Сергеев.
E-mail: mql.sergeev@yandex.ru
ICQ : 456-442-722

