EMMA - индикатор для MetaTrader 4
- 19399
-
EMMA
- Extremums Market Moving Average
(экстремумы рынка скользящего среднего), индикатор представляет достойную
альтернативу ZigZag`у.
В своей работе EMMA использует изгибы скользящего среднего для определения областей поиска экстремумов.
Данный индикатор лишен большинства недостатков связанных с не точным нахождением пиков/впадин при использовании МА в процессе расчетов.
В качестве фильтра изгибов МА используется процентное отклонение от точки перелома, направления движения линии скользящего среднего (Рис. 1).
Для отображения показателей индикатора со старших периодов на текущем таймфрейме, в большинстве случаев, например при использовании Simple MA,
достаточно просто масштабировать период усреднения МА. При использовании методов Exponential MA, Smoothed MA, Linear Weighted MA,
возможно в отдельных случаях потребуется корректировка процентного отклонения (параметр EMMA_Deviation_in_Percent).
Индикатор может работать в двух режимах – поиск экстремумов по значениям Close, или значениям High/Low.
EMMA не перерисовывается.
Обзор параметров:
EMMA_Deviation_in_Percent - Фильтрация изгибов скользящего среднего, отклонение
в процентах.
EMMA_Mode - Режим работы индикатора. 0 по ценам закрытия, 1 по ценам макс./мин.
MA_Period - Период усреднения для вычисления скользящего среднего.
MA_Method - Метод усреднения скользящего среднего.
Может быть любым из значений методов скользящего среднего (Moving Average):
MODE_SMA 0 Простое скользящее среднее
MODE_EMA 1 Экспоненциальное скользящее среднее
MODE_SMMA 2 Сглаженное скользящее среднее
MODE_LWMA 3 Линейно-взвешенное скользящее среднее
MA_Applied_Price - Используемая цена скользящего среднего.
Может быть любой из ценовых констант:
PRICE_CLOSE 0 Цена закрытия
PRICE_OPEN 1 Цена открытия
PRICE_HIGH 2 Максимальная цена
PRICE_LOW 3 Минимальная цена
PRICE_MEDIAN 4 Средняя цена, (high+low)/2
PRICE_TYPICAL 5 Типичная цена, (high+low+close)/3
PRICE_WEIGHTED 6 Взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)
По умолчанию используется SMA с периодом усреднения 18,
по ценам закрытия, поиск экстремумов происходит также по ценам закрытия, и с отклонением
0,1%.
Немного о недостатках, как и все что, использует МА главный недостаток это запаздывание. Поэтому индикатор EMMA более подходит для поиска опорных точек
для построения каналов, фигур технического анализа, уровней поддержки и сопротивления.
Последние изменения:
Update_4:
Добавлен «Светофор» параметр TrafficLight – по умолчанию выкл.
Цветовая индикация степени созревания пиков/впадин, при включенном режиме перерисовки (параметр EMMA_Redraw).
По умолчанию классическая трехцветная градация:
Красный – пик/впадина только образовались, возможна активная перерисовка.
Желтый – индикатор отклонился от точки перелома на 1/3 от значения EMMA_Deviation_in_Percent.
Зеленый – отклонение от EMMA_Deviation_in_Percent составило 2/3. В ближайшее время пик/впадина будет окончательно
сформированна, возможность перерисовки минимальная.
Параметр TrafficLight_initialization –
строка инициализации светофора.
Синтаксис достаточно прост, рассмотрим шаблон блока для одной градации: «|*/*-****|» вертикальная черта, далее дробь,
далее через дефис цвет, вертикальная черта. Все элементы пишутся без пробелов, количество блоков-градаций не ограниченно,
блоки пишутся от меньшего к большему.
Параметр TrafficLight_width_line – толщина линии светофора.
Update_3:
Предприняты меры по повышению быстродействия работы индикатора.
Добавлен параметр Maximum_History – ограничение истории для
расчета индикатора.
По умолчанию равен 500 барам, если значение параметра 0 будет рассчитана вся доступная история.
Добавлено построение канала стандартных отклонений, параметр StdDevChennel – по умолчанию выкл._______________________________________________
Update_2:
Добавлен новый режим работы, параметр EMMA_Redraw – включает/отключает режим перерисовки индикатора.
По умолчанию вкл.
Добавлено построение линий Фибоначчи, параметр Fibo – по умолчанию выкл.
Добавлено построение веера Фибоначчи, параметр Fibo_Fan – по умолчанию выкл.
Добавлено построение канала линейной регрессии, параметр Regression_Channel – по умолчанию выкл.
_______________________________________________
Update_1:
Добавлен сигнал Alert, параметр Signal – по умолчанию выкл.
Добавлен менеджер индикатора Murrey_Math_Line v2. Параметр Manager_Murrey по умолчанию выкл.
Работает это так: помещаете оба индикатора на график, EMMA с включенным менеджером автоматически
подхватывает управляющую стрелку индикатора Murrey_Math_Line v2, и перемещает её за своими экстремумами.
С уважением Анатолий Сергеев.
E-mail: mql.sergeev@yandex.ru
ICQ : 456-442-722
