



EMMA - Extremums Market Moving Average (экстремумы рынка скользящего среднего), индикатор представляет достойную альтернативу ZigZag`у.

В своей работе EMMA использует изгибы скользящего среднего для определения областей поиска экстремумов.

Данный индикатор лишен большинства недостатков связанных с не точным нахождением пиков/впадин при использовании МА в процессе расчетов.

В качестве фильтра изгибов МА используется процентное отклонение от точки перелома, направления движения линии скользящего среднего (Рис. 1).



Для отображения показателей индикатора со старших периодов на текущем таймфрейме, в большинстве случаев, например при использовании Simple MA,

достаточно просто масштабировать период усреднения МА. При использовании методов Exponential MA, Smoothed MA, Linear Weighted MA,

возможно в отдельных случаях потребуется корректировка процентного отклонения (параметр EMMA_Deviation_in_Percent).

Индикатор может работать в двух режимах – поиск экстремумов по значениям Close, или значениям High/Low.

EMMA не перерисовывается.

Обзор параметров:



EMMA_Deviation_in_Percent - Фильтрация изгибов скользящего среднего, отклонение в процентах.

EMMA_Mode - Режим работы индикатора. 0 по ценам закрытия, 1 по ценам макс./мин.

MA_Period - Период усреднения для вычисления скользящего среднего.

MA_Method - Метод усреднения скользящего среднего.

Может быть любым из значений методов скользящего среднего (Moving Average):

MODE_SMA 0 Простое скользящее среднее

MODE_EMA 1 Экспоненциальное скользящее среднее

MODE_SMMA 2 Сглаженное скользящее среднее

MODE_LWMA 3 Линейно-взвешенное скользящее среднее

MA_Applied_Price - Используемая цена скользящего среднего.

Может быть любой из ценовых констант:

PRICE_CLOSE 0 Цена закрытия

PRICE_OPEN 1 Цена открытия

PRICE_HIGH 2 Максимальная цена

PRICE_LOW 3 Минимальная цена

PRICE_MEDIAN 4 Средняя цена, (high+low)/2

PRICE_TYPICAL 5 Типичная цена, (high+low+close)/3

PRICE_WEIGHTED 6 Взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)

По умолчанию используется SMA с периодом усреднения 18, по ценам закрытия, поиск экстремумов происходит также по ценам закрытия, и с отклонением 0,1%.

Немного о недостатках, как и все что, использует МА главный недостаток это запаздывание. Поэтому индикатор EMMA более подходит для поиска опорных точек

для построения каналов, фигур технического анализа, уровней поддержки и сопротивления.

Последние изменения:



Update_4:

Добавлен «Светофор» параметр TrafficLight – по умолчанию выкл.

Цветовая индикация степени созревания пиков/впадин, при включенном режиме перерисовки (параметр EMMA_Redraw).

По умолчанию классическая трехцветная градация:

Красный – пик/впадина только образовались, возможна активная перерисовка.

Желтый – индикатор отклонился от точки перелома на 1/3 от значения EMMA_Deviation_in_Percent.

Зеленый – отклонение от EMMA_Deviation_in_Percent составило 2/3. В ближайшее время пик/впадина будет окончательно

сформированна, возможность перерисовки минимальная.



Параметр TrafficLight_initialization – строка инициализации светофора.

Синтаксис достаточно прост, рассмотрим шаблон блока для одной градации: «|*/*-****|» вертикальная черта, далее дробь,

далее через дефис цвет, вертикальная черта. Все элементы пишутся без пробелов, количество блоков-градаций не ограниченно,

блоки пишутся от меньшего к большему.



Параметр TrafficLight_width_line – толщина линии светофора.



_______________________________________________Предприняты меры по повышению быстродействия работы индикатора.

Добавлен параметр Maximum_History – ограничение истории для расчета индикатора.

По умолчанию равен 500 барам, если значение параметра 0 будет рассчитана вся доступная история.

Добавлено построение канала стандартных отклонений, параметр StdDevChennel – по умолчанию выкл.

_______________________________________________

Update_2:

Добавлен новый режим работы, параметр EMMA_Redraw – включает/отключает режим перерисовки индикатора.

По умолчанию вкл.

Добавлено построение линий Фибоначчи, параметр Fibo – по умолчанию выкл.

Добавлено построение веера Фибоначчи, параметр Fibo_Fan – по умолчанию выкл.

Добавлено построение канала линейной регрессии, параметр Regression_Channel – по умолчанию выкл.

_______________________________________________



Update_1:

Добавлен сигнал Alert, параметр Signal – по умолчанию выкл.



Добавлен менеджер индикатора Murrey_Math_Line v2. Параметр Manager_Murrey по умолчанию выкл.

Работает это так: помещаете оба индикатора на график, EMMA с включенным менеджером автоматически

подхватывает управляющую стрелку индикатора Murrey_Math_Line v2, и перемещает её за своими экстремумами.

С уважением Анатолий Сергеев.

E-mail: mql.sergeev@yandex.ru

ICQ : 456-442-722

