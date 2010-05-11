CodeBaseРазделы
Советники

Хорошо забытый MACD Sample - эксперт для MetaTrader 4

Leonid Basis
Просмотров:
10385
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Случайно обнаружил только-что, показывая начинающему трайдеру работу экспертов, хорошие показатели у MACD Sample на 4 часовом графике по EURUSD.

Внимание для оптимистов – данные полученны только на ТЕСТЕРЕ и не проверялись даже на демо

basisforex@gmail.com

