Автор:

Идея системы моя.

Открытие позиции в long:

1. Определяем тренд - MA_Long1>MA_Long_n (средняя с периодом 200 должна рости)

2. Дожидаемся времени открытия Час_Открытия1 или Час_Открытия1+1.

3. Сигнал на открытия позиции Medium1>MA11 && MA11>MA12 (середина свечи должна быть больше быстрой средней, быстрая средняя должна рости)

4. Выставляем ТР (прибавляем к цене открытия Процент_TP)

Выход из позиции:

1. Если сработает ТР

2. или середина свечи пересечет короткую среднюю снизу в верх и прибыль будет более ProfitPips (Medium1>MA11 && Medium2<=MA12 && Bid-OrderOpenPrice()>ProfitPips*x*Point)

3. Но в любом случае обязательно выходим когда время будет равно Час_Закрытия1.

Позиции открываемые в Short зеркальны Long

Пояснения к советнику:

- Советние лучше всего работает на 15 минутном таймфрейме.

- Оптимизировать можно только "Параметры длинных позиций" и "Параметры коротких позиций", остальные настройки для GBPUSD и EURUSD влияют мало.

- Картинки ниже предоставлены с настройками по умолчанию (изменен только режимММ=3 и Loss=0.1).

- Для дилинговых центров работающих с 4 знаками установить в настройках эксперта x=1, соответственно для 5 знаков 10

- Советник работает только со своими ордерами, не мешает другим советникам и не работает с позициями открытыми в ручную.

- Работает у меня на реале уже месяц, результат прибыль около 0 (может чуть больше).

- Система почемуто работает хорошо только на GBPUSD и EURUSD на остальных парах хуже.

- Огромная просьба к вам - как улучшить систему, а конкретно это по какому принципу выставлять стоп (все мои попытки выставлять стоп только ухудшали систему) или тралить позицию, возможные фильтра или другой алгоритм входа или выхода.

