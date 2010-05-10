Ставь лайки и следи за новостями
GBPUSD_M15_V2 - эксперт для MetaTrader 4
Автор:
Идея системы моя.
Открытие позиции в long:
1. Определяем тренд - MA_Long1>MA_Long_n (средняя с периодом 200 должна рости)
2. Дожидаемся времени открытия Час_Открытия1 или Час_Открытия1+1.
3. Сигнал на открытия позиции Medium1>MA11 && MA11>MA12 (середина свечи должна быть больше быстрой средней, быстрая средняя должна рости)
4. Выставляем ТР (прибавляем к цене открытия Процент_TP)
Выход из позиции:
1. Если сработает ТР
2. или середина свечи пересечет короткую среднюю снизу в верх и прибыль будет более ProfitPips (Medium1>MA11 && Medium2<=MA12 && Bid-OrderOpenPrice()>ProfitPips*x*Point)
3. Но в любом случае обязательно выходим когда время будет равно Час_Закрытия1.
Позиции открываемые в Short зеркальны Long
Пояснения к советнику:
- Советние лучше всего работает на 15 минутном таймфрейме.
- Оптимизировать можно только "Параметры длинных позиций" и "Параметры коротких позиций", остальные настройки для GBPUSD и EURUSD влияют мало.
- Картинки ниже предоставлены с настройками по умолчанию (изменен только режимММ=3 и Loss=0.1).
- Для дилинговых центров работающих с 4 знаками установить в настройках эксперта x=1, соответственно для 5 знаков 10
- Советник работает только со своими ордерами, не мешает другим советникам и не работает с позициями открытыми в ручную.
- Работает у меня на реале уже месяц, результат прибыль около 0 (может чуть больше).
- Система почемуто работает хорошо только на GBPUSD и EURUSD на остальных парах хуже.
- Огромная просьба к вам - как улучшить систему, а конкретно это по какому принципу выставлять стоп (все мои попытки выставлять стоп только ухудшали систему) или тралить позицию, возможные фильтра или другой алгоритм входа или выхода.
