Индикаторы

iCorrelationTable - индикатор для MetaTrader 4

Dmitry Fedoseev
Просмотров:
17218
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу


Параметры индикатора:

  • CorPeriod - Период корреляции
  • SymbolsListVariant - 1 - все символы из окна обзора рынка, 2 - из файла. Список извлекается на запуске индикатора, при изменении набора символов в обзоре рынка, или в файле надо перезапустить индикатор
  • FileName - Имя файла с списком символов. Используется при SymbolsListVariant=2. Файл должен находиться в каталоге experts/files. В одной сироке файла один символ. Пример файла прилагается (Symbols.txt)
  • ColorOf - Цвет выключенных пунктов в списках таймфреймов и символов
  • ColorOn - Цвет включенных пунктов в списках таймфреймов и символов
  • ColorCaption - Цвет заголовков таблицы
  • ColorValues - Цвет значений таблицы
  • ColorMainLevels - Цвет уровней 0, 1, -1, графика корреляции
  • ColorLevels - Цвет других уровней графика корреляции
  • ColorLevels_2 - Цвет уровней 0.5, -0.5, графика корреляции
  • ColorLevels_3 - Цвет уровней 0.7, -0.7, графика корреляции
  • ColorDot - Цвет точки на графике корреляции

Управление индикатором

Элементы управления показаны на изображени.

  • Для переключения таймфрейма надо сдвинуть надпись с нужным таймфреймом.
  • Для составления списка для таблицы надо смещать серые надписи из общего списка символов, для удаления символов из таблицы - смещать цветные символы из общего списка символов.
  • Если сместить надпись с символом в заголовке таблицы (верхняя строка таблицы), то изменится знак
    символа.
  • Если сместить надпись с символом в левой колонке таблицы, то отобразится график корреляции этого символа с остальными символами из таблицы.
  • Если сместить в таблице надпись со значением, то отобразится индикатор корреляции этих символов между собой.
  • Можно период корреляции изменить без окна свойств индикатора - изменить значение в надписи расположенной рядом (правее) надписи "CorPeriod" - изменить свойство "Текст" графического объекта.
  • После смещения надписей изменения происходят с приходом нового тика или можно сделать обновление вручную - правой кнопкой на графике - Обновление. Еще можно навесить скрипт sWinRefresh (прилагается), обновление будет происходлить без прихода тиков (для экспериментов в выходные).

v2

Новые параметры:

  • Shift - Бар с которого начинается рассчет.
  • Price - Цена: 0-Close, 1-Open, 2-High, 3-Low, 4-Median, 5-Typical, 6-Weighted.
  • Level - Значение уровня.
  • ColorValuesMax - Цвет значений таблицы выше Level.
  • ColorValuesMin - Цвет значений таблицы ниже -Level.
  • ChartPos - Положение графика: 1 - справа, 2 - снизу.

Исправлены ошибки: не удалялись надписи при снижении количества символов в таблице.

V3


Подправлен алгоритм расчета корреляции.

Больше никаких доработок не будет! (за исключение устранения ошибок, если они будут обнаружены)

