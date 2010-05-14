Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
iCorrelationTable - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 17218
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Параметры индикатора:
- CorPeriod - Период корреляции
- SymbolsListVariant - 1 - все символы из окна обзора рынка, 2 - из файла. Список извлекается на запуске индикатора, при изменении набора символов в обзоре рынка, или в файле надо перезапустить индикатор
- FileName - Имя файла с списком символов. Используется при SymbolsListVariant=2. Файл должен находиться в каталоге experts/files. В одной сироке файла один символ. Пример файла прилагается (Symbols.txt)
- ColorOf - Цвет выключенных пунктов в списках таймфреймов и символов
- ColorOn - Цвет включенных пунктов в списках таймфреймов и символов
- ColorCaption - Цвет заголовков таблицы
- ColorValues - Цвет значений таблицы
- ColorMainLevels - Цвет уровней 0, 1, -1, графика корреляции
- ColorLevels - Цвет других уровней графика корреляции
- ColorLevels_2 - Цвет уровней 0.5, -0.5, графика корреляции
- ColorLevels_3 - Цвет уровней 0.7, -0.7, графика корреляции
- ColorDot - Цвет точки на графике корреляции
Управление индикатором
Элементы управления показаны на изображени.
- Для переключения таймфрейма надо сдвинуть надпись с нужным таймфреймом.
- Для составления списка для таблицы надо смещать серые надписи из общего списка символов, для удаления символов из таблицы - смещать цветные символы из общего списка символов.
- Если сместить надпись с символом в заголовке таблицы (верхняя строка таблицы), то изменится знак
символа.
- Если сместить надпись с символом в левой колонке таблицы, то отобразится график корреляции этого символа с остальными символами из таблицы.
- Если сместить в таблице надпись со значением, то отобразится индикатор корреляции этих символов между собой.
- Можно период корреляции изменить без окна свойств индикатора - изменить значение в надписи расположенной рядом (правее) надписи "CorPeriod" - изменить свойство "Текст" графического объекта.
- После смещения надписей изменения происходят с приходом нового тика или можно сделать обновление вручную - правой кнопкой на графике - Обновление. Еще можно навесить скрипт sWinRefresh (прилагается), обновление будет происходлить без прихода тиков (для экспериментов в выходные).
v2
Новые параметры:
- Shift - Бар с которого начинается рассчет.
- Price - Цена: 0-Close, 1-Open, 2-High, 3-Low, 4-Median, 5-Typical, 6-Weighted.
- Level - Значение уровня.
- ColorValuesMax - Цвет значений таблицы выше Level.
- ColorValuesMin - Цвет значений таблицы ниже -Level.
- ChartPos - Положение графика: 1 - справа, 2 - снизу.
Исправлены ошибки: не удалялись надписи при снижении количества символов в таблице.
V3
Подправлен алгоритм расчета корреляции.
Больше никаких доработок не будет! (за исключение устранения ошибок, если они будут обнаружены)
CCI-OnArray
Индикатор, рисующий значение CCI, построенное не от цены, а от средней ценовых значений.Хорошо забытый MACD Sample
Случайно обнаружил хорошие показатели у MACD Sample на 4 часовом графике по EURUSD.
Библиотека Drag Trade -- торгуем мышкой.
Библиотека с функционалом для торговли мышкой.Скрипт открытия ордеров
Выставление ордеров с Magic номером