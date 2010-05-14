

Параметры индикатора:

CorPeriod - Период корреляции

- Период корреляции SymbolsListVariant - 1 - все символы из окна обзора рынка, 2 - из файла. Список извлекается на запуске индикатора, при изменении набора символов в обзоре рынка, или в файле надо перезапустить индикатор

- 1 - все символы из окна обзора рынка, 2 - из файла. Список извлекается на запуске индикатора, при изменении набора символов в обзоре рынка, или в файле надо перезапустить индикатор FileName - Имя файла с списком символов. Используется при SymbolsListVariant=2. Файл должен находиться в каталоге experts/files. В одной сироке файла один символ. Пример файла прилагается (Symbols.txt)

- Имя файла с списком символов. Используется при SymbolsListVariant=2. Файл должен находиться в каталоге experts/files. В одной сироке файла один символ. Пример файла прилагается (Symbols.txt) ColorOf - Цвет выключенных пунктов в списках таймфреймов и символов

- Цвет выключенных пунктов в списках таймфреймов и символов ColorOn - Цвет включенных пунктов в списках таймфреймов и символов

- Цвет включенных пунктов в списках таймфреймов и символов ColorCaption - Цвет заголовков таблицы

- Цвет заголовков таблицы ColorValues - Цвет значений таблицы

- Цвет значений таблицы ColorMainLevels - Цвет уровней 0, 1, -1, графика корреляции

- Цвет уровней 0, 1, -1, графика корреляции ColorLevels - Цвет других уровней графика корреляции

- Цвет других уровней графика корреляции ColorLevels_2 - Цвет уровней 0.5, -0.5, графика корреляции

- Цвет уровней 0.5, -0.5, графика корреляции ColorLevels_3 - Цвет уровней 0.7, -0.7, графика корреляции

- Цвет уровней 0.7, -0.7, графика корреляции ColorDot - Цвет точки на графике корреляции

Управление индикатором



Элементы управления показаны на изображени.

Для переключения таймфрейма надо сдвинуть надпись с нужным таймфреймом.

Для составления списка для таблицы надо смещать серые надписи из общего списка символов, для удаления символов из таблицы - смещать цветные символы из общего списка символов.

Если сместить надпись с символом в заголовке таблицы (верхняя строка таблицы), то изменится знак

символа.

символа. Если сместить надпись с символом в левой колонке таблицы, то отобразится график корреляции этого символа с остальными символами из таблицы.

Если сместить в таблице надпись со значением, то отобразится индикатор корреляции этих символов между собой.

Можно период корреляции изменить без окна свойств индикатора - изменить значение в надписи расположенной рядом (правее) надписи "CorPeriod" - изменить свойство "Текст" графического объекта.

После смещения надписей изменения происходят с приходом нового тика или можно сделать обновление вручную - правой кнопкой на графике - Обновление. Еще можно навесить скрипт sWinRefresh (прилагается), обновление будет происходлить без прихода тиков (для экспериментов в выходные).

v2

Новые параметры:

Shift - Бар с которого начинается рассчет.

Price - Цена: 0-Close, 1-Open, 2-High, 3-Low, 4-Median, 5-Typical, 6-Weighted.

Level - Значение уровня.

ColorValuesMax - Цвет значений таблицы выше Level.

ColorValuesMin - Цвет значений таблицы ниже -Level.

ChartPos - Положение графика: 1 - справа, 2 - снизу.

Исправлены ошибки: не удалялись надписи при снижении количества символов в таблице.

V3



Подправлен алгоритм расчета корреляции.

Больше никаких доработок не будет! (за исключение устранения ошибок, если они будут обнаружены)