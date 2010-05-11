Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
CCI-OnArray - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7151
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор, рисующий значение CCI, построенное не от цены, а от средней ценовых значений.
Резкие колебания индикатора CCI часто вводят в заблуждение, когда рисуют короткие пики пересекающие нулевую линию. Индикатор позволяет сгладить резкие колебания индикатора CCI, сгладить, именно, в разумных пределах.
На рисунке показан стандартный ССI с периодом 18 - верхний индикатор. Предложенный индикатор "CCI-OnArray" с параметрами 6,3,5,14 по амплитудам максимумов минимумов ему соответствует, но имеет более сглаженную кривую.
Хорошо забытый MACD Sample
Случайно обнаружил хорошие показатели у MACD Sample на 4 часовом графике по EURUSD.GBPUSD_M15_V2
Внутридневная система, основанная на открытии позиции в определенное время.
iCorrelationTable
Таблица корреляцииБиблиотека Drag Trade -- торгуем мышкой.
Библиотека с функционалом для торговли мышкой.