Индикатор, рисующий значение CCI, построенное не от цены, а от средней ценовых значений.







Резкие колебания индикатора CCI часто вводят в заблуждение, когда рисуют короткие пики пересекающие нулевую линию. Индикатор позволяет сгладить резкие колебания индикатора CCI, сгладить, именно, в разумных пределах.

На рисунке показан стандартный ССI с периодом 18 - верхний индикатор. Предложенный индикатор "CCI-OnArray" с параметрами 6,3,5,14 по амплитудам максимумов минимумов ему соответствует, но имеет более сглаженную кривую.

