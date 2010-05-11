CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

CCI-OnArray - индикатор для MetaTrader 4

Victor Lukashuck
Просмотров:
7151
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

 

Индикатор, рисующий значение CCI, построенное не от цены, а от средней ценовых значений.


Резкие колебания индикатора CCI часто вводят в заблуждение, когда рисуют короткие пики пересекающие нулевую линию. Индикатор позволяет сгладить резкие колебания индикатора CCI, сгладить, именно, в разумных пределах.
На рисунке показан стандартный ССI с периодом 18 - верхний индикатор. Предложенный индикатор "CCI-OnArray" с параметрами 6,3,5,14 по амплитудам максимумов минимумов ему соответствует, но имеет более сглаженную кривую.
  

Хорошо забытый MACD Sample Хорошо забытый MACD Sample

Случайно обнаружил хорошие показатели у MACD Sample на 4 часовом графике по EURUSD.

GBPUSD_M15_V2 GBPUSD_M15_V2

Внутридневная система, основанная на открытии позиции в определенное время.

iCorrelationTable iCorrelationTable

Таблица корреляции

Библиотека Drag Trade -- торгуем мышкой. Библиотека Drag Trade -- торгуем мышкой.

Библиотека с функционалом для торговли мышкой.