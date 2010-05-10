Ставь лайки и следи за новостями
Инвестор - эксперт для MetaTrader 4
Конфигурация "Инвестор” на базе 1С предприятия 8.2 :
Возможности:
Полностью автономная работа без вашего участия, для заключения сделок использует терминал MetaTrader4 к одному рабочему месту подключается неограниченное количество терминалов.
"Инвестор" обучается на истории проводит необходимые тесты (бэк тест,
форвард) вступает в работу, если доходность начинает падать ниже тестовой
выборки переобучается… так же учитывает все прошлые сделки.
Установка:
Нужно установить платформу 1С предприятие 8.2 затем создать пустую базу.
После зайти в режиме конфигуратор,вкладка Администрирование Загрузить информационную базу, укажите на скаченный файл ib.
Нажать F7 для сохранения изменений.
База готова,затем нужно зайти в режиме предприятие
Пользователь : Инвестор
Пароль : skywalker
Вкладка обработки -> рабочее место инвестора
Для связи с конфигурацией используется текстовый файл созданный советником “Инвестор связь с конфигурацией” при подключении к графику советник создаст файл с именем инструмента именно его и нужно указать в табличной части “Терминалы” (Обработка рабочее место инвестора поле под графиком)и все,это первая версия не судите строго.
