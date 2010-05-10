CodeBaseРазделы
Советники

Инвестор - эксперт для MetaTrader 4

Игорь
Просмотров:
5915
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Конфигурация "Инвестор” на базе 1С предприятия 8.2 :

Возможности:

Полностью автономная работа без вашего участия, для заключения сделок использует терминал MetaTrader4 к одному рабочему месту подключается неограниченное количество терминалов.

"Инвестор" обучается на истории проводит необходимые тесты (бэк тест, форвард) вступает в работу, если доходность начинает падать ниже тестовой выборки переобучается… так же учитывает все прошлые сделки.



Установка:

Нужно установить платформу  1С предприятие 8.2  затем создать пустую базу.

После зайти в режиме конфигуратор,вкладка Администрирование Загрузить информационную базу, укажите на скаченный файл ib.

Нажать  F7 для сохранения изменений.

База готова,затем нужно зайти в режиме предприятие

Пользователь : Инвестор

Пароль : skywalker

Вкладка обработки  -> рабочее место инвестора

Для связи с конфигурацией используется текстовый файл созданный советником “Инвестор связь с конфигурацией” при подключении к графику советник создаст файл с именем инструмента именно его и нужно указать в табличной части “Терминалы” (Обработка рабочее место инвестора поле под графиком)и все,это первая версия не судите строго.

