Time Jerk - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 4624
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Описание:
Гистограмма показывает движение: Голубая движение Close на один пункт вверх красная движение на один пункт вниз(При соблюдении Delay).
Фиолетовая кривая - это время изменения Close (отображается > 0 и < 0 для удобства).
Параметры:
window - размер окна отображения индикатора(окно индикатора постоянно нормируется по наибольшему значению времени в окне).
Delay(значение в секундах) - Игнорируется если прошедшие между Close время больше или равно Delay(Значение гистограммы = 0, значение врем. кривой не отображается вплоть до появления не нулевой гистограммы(DRAW_SECTION)).
Вроде все... Удачи))
