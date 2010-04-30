CodeBaseРазделы
Индикаторы

Time Jerk - индикатор для MetaTrader 4

gumgum
Просмотров:
4624
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Описание:

Гистограмма показывает движение: Голубая движение Close на один пункт вверх красная движение на один пункт вниз(При соблюдении Delay).

Фиолетовая кривая - это время изменения Close (отображается > 0 и < 0 для удобства).



Параметры:

window - размер окна отображения индикатора(окно индикатора постоянно нормируется по наибольшему значению времени в окне).

Delay(значение в секундах) - Игнорируется если прошедшие между Close время больше или равно Delay(Значение гистограммы = 0, значение врем. кривой не отображается вплоть до появления не нулевой гистограммы(DRAW_SECTION)).




Вроде все... Удачи))

