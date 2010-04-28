Описание:

В продолжении темы http://codebase.mql4.com/ru/code/9624 дальнейшее развитие. Добавлена цветовая интерпретация.

При цвете Lime веер раскрыт и расширяется

При цвете Green веер раскрыт и сужается

При цвете Yellow веер переплетен и расширяется

При цвете Orange веер переплетен и сужается



Индикатор Fan: