macd by CorWinTT v.5 - индикатор для MetaTrader 4
- 6395
Описание:
Изменяя настройки основного окна индикатора через глобальные переменные, красилка баров подтягивает значения. Также добавлены настройки, меняющие алгоритм расчета индикатора.
Советы:
На текущей картинке изображен инструмент изменения стоимости живого скота.
Насколько видно, на данном инструменте образовывается дивергенция по осма и масд линия: как появится бар красного цвета, появятся хорошие возможности для продаж.
