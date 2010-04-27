Описание:

Изменяя настройки основного окна индикатора через глобальные переменные, красилка баров подтягивает значения. Также добавлены настройки, меняющие алгоритм расчета индикатора.



Советы:

На текущей картинке изображен инструмент изменения стоимости живого скота.



Насколько видно, на данном инструменте образовывается дивергенция по осма и масд линия: как появится бар красного цвета, появятся хорошие возможности для продаж.

