Индикаторы

macd by CorWinTT v.5 - индикатор для MetaTrader 4

Vasily
Просмотров:
6395
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Изменяя настройки основного окна индикатора через глобальные переменные, красилка баров подтягивает значения. Также добавлены настройки, меняющие алгоритм расчета индикатора.

Советы:

На текущей картинке изображен инструмент изменения стоимости живого скота.

Насколько видно, на данном инструменте образовывается дивергенция по осма и масд линия: как появится бар красного цвета, появятся хорошие возможности для продаж.

