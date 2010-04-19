Ставь лайки и следи за новостями
Индикатор веерной торговли - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 11521
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Описание:
Меня заинтересовала стратегия торговли, описанная http://goodservice.su/forum/108-3675-1, и я решил упростить анализ.
Вот первое приближение:
В нем пока всего две величины: раскрытие веера (желтая гистограмма) и направление движения цены.Переменные:
В индикаторе используются только 5, вместо десятков, положенных по описанию, но для того, чтобы увидеть разворот веера этого достаточно.
period_х - продолжительность усреднения каждой из 5 МА:
- period_1 = 1;
- period_2 = 50;
- period_3 = 100;
- period_4 = 150;
- period_5 = 200;
Для анализа можно задавать любой таймфрейм в минутах (60,240,1440...).
TF = 0; Если установлен 0 - используется текущий ТФ.
Сам индикатор: BEEP_v1.0.mq4
Для визуализации МА на графике цены Вы можете использовать индикатор из ссылки или BEEP_MA_v1.0.mq4
Буду очень рад, если этот индикатор поможет кому-то в торговле, еще более ценно Ваше мнение о нем и предложения о доработке.
