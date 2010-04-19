CodeBaseРазделы
Индикаторы

Индикатор веерной торговли - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Просмотров:
11521
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Меня заинтересовала стратегия торговли, описанная http://goodservice.su/forum/108-3675-1, и я решил упростить анализ.
Вот первое приближение:



В нем пока всего две величины: раскрытие веера (желтая гистограмма) и направление движения цены.

Переменные:

В индикаторе используются только 5, вместо десятков, положенных по описанию, но для того, чтобы увидеть разворот веера этого достаточно.

period_х - продолжительность усреднения каждой из 5 МА:

  • period_1 = 1;
  • period_2 = 50;
  • period_3 = 100;
  • period_4 = 150;
  • period_5 = 200;

Для анализа можно задавать любой таймфрейм в минутах (60,240,1440...).

TF = 0; Если установлен 0 - используется текущий ТФ.

Сам индикатор: BEEP_v1.0.mq4

Для визуализации МА на графике цены Вы можете использовать индикатор из ссылки или BEEP_MA_v1.0.mq4

Буду очень рад, если этот индикатор поможет кому-то в торговле, еще более ценно Ваше мнение о нем и предложения о доработке.


