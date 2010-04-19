Описание:



Меня заинтересовала стратегия торговли, описанная http://goodservice.su/forum/108-3675-1, и я решил упростить анализ.

Вот первое приближение:







В нем пока всего две величины: раскрытие веера (желтая гистограмма) и направление движения цены.

В индикаторе используются только 5, вместо десятков, положенных по описанию, но для того, чтобы увидеть разворот веера этого достаточно.

period_х - продолжительность усреднения каждой из 5 МА:

period_1 = 1;

period_2 = 50;

period_3 = 100;

period_4 = 150;

period_5 = 200;

Для анализа можно задавать любой таймфрейм в минутах (60,240,1440...).

TF = 0; Если установлен 0 - используется текущий ТФ.

Сам индикатор: BEEP_v1.0.mq4

Для визуализации МА на графике цены Вы можете использовать индикатор из ссылки или BEEP_MA_v1.0.mq4

Буду очень рад, если этот индикатор поможет кому-то в торговле, еще более ценно Ваше мнение о нем и предложения о доработке.