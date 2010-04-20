Позволяет наблюдать значения стохастиков, абсолютных и относительных скоростей MA, а также ускорений MA на всех таймфреймах одновременно.

Решился все-таки выложить на всеобщее обозрение и потоки критики свою задумку, в принципе ничего нового, прошу побольше конструктивной критики.