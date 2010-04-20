CodeBaseРазделы
Советники

JS.ma.paraboliks.Trades - эксперт для MetaTrader 4

JS_Sergey
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Была у меня одна идея и вот решил написать советник для проверки.

Используемые индикаторы Zigzag 12. 5. 3 Parabolic Sar 0.02 0.2 Moving Average 55 и 120.

  • Сигнал на покупку: Индикатор Zigzag Low 1 должен быть ниже Low 2, свеча закрылась выше индикатора Parabolic Sar, Moving Average с периодом 55 (синяя на графике) должна быть выше Moving Average с периодом 120 (красная);
  • Сигнал на закрытие происходит после пробоя параболика;
  • Сигнал на продажу: Индикатор Zigzag High 1 должен быть выше High 2, свеча закрылась ниже индикатора Parabolic Sar, Moving Average с периодом 55 (синяя на графике) должна быть ниже Moving Average с периодом 120 (красная);
  • Сигнал на закрытие происходит после пробоя параболика;
  • При достижении прибыли 10 пунктов переводим стоп в+1пункт.

Жду ваших комментариев мой сайт.

