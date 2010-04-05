Ставь лайки и следи за новостями
Советник "Эффект среды" - эксперт для MetaTrader 4
Автор:
Советник торгует флэтовую закономерность среды по сигналам осциллятора Stochastiс. Проверяет условие пересечения линией осциллятора уровней перекупленности или перепроданности. Позиция Buy открывается при пересечении уровня Stochastic= L_Open, позиция Sell открывается при пересечении уровня Stochastic=100- L_Open. Учитывается время до которого позиции могут открыться (EndTime). Выход по TakeProfit, StopLoss или TrailingStop.
Тест выполнен с параметрами по умолчанию. На современной истории советник менее эффективен, возможно кто-нибудь сможет исправить ситуацию.
Советы:
- Рабочий инструмент EURUSD.
- Рабочий таимфрейм М15, можно тестировать на сформированных барах.
- Более подробное описание этого и некоторых других советников здесь.
