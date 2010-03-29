Вычисление целевых цен для поддержки и сопротивления является очень простой задачей.

Квадрат Девяти таков, что у чисел есть простые квадратные отношения корня к другим числам на круге. Вычисления корня, можно поместить точку отсчета открытия дня, чтобы видеть геометрическое отношения. Просто поместите линию 0° так, чтобы она находилась на исследуемой цене. Например, если у рынка было открытие дня на 1.33365.

Теперь мы можем быстро вычислить другие числа, которые являются квадратами (90° и 270°), триадами (120° и 240°), полуквадратами (45°, 315°), секстилями (60° и 330°) и т.д. Эти "пункты давления" могут быть математически рассчитаны с использованием простого прибавления или вычитания из квадратного корня цены. Вычислить, чему геометрические отношения равны как квадратное приращение корня, мы просто делим число на 180, как будет рассмотрено дальше. Числа такого расчета более важны как уровни поддержки или сопротивления.

45° = 45/180 = 0,25 225° =225/180=1,25

60° = 60/180=0,333 240° =240/180=1,333

90° =90/180= 0,5 270° =270/180=1,50

120° =120/180= 0,666 300° =300/180=1,666

135° =135/180=0,75 315° =315/180=1,75

180° =180/180=1,0 360° =360/180=2,0





Беря наш пример 1.33365 мы сначала рассматривали бы эту цену как число 133365, когда мы перемещаем запятую на ценах, делая все цены или трех- или четырех- пятизначными целыми числами. Мы просто вычисляем квадратный корень из 133365, и добавляем приращения, указанные выше, к этому числу и возводим в квадрат.

Мы получили уровни для определения сопротивления. Этот же расчет был бы верным если мы бы провели его с приведением до третьего знака, т.к. это расчеты по Квадрату Девяти.

Таким образом определяется цена или круговой градус, важный для поддержки или сопротивления.

На графике видно как цена ищет поддержку или сопротивление.