Индикаторы

Индикатор уровня безубыточности - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Просмотров:
8620
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Индикатор показывает два уровня, при достижении которых группой ордеров Sell или Buy достигается порог нулевого профита.


#property copyright "Copyright © 2010, Khlistov Vladimir"
#property link      "http://cmillion.narod.ru"
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
   int b,s;
   double price,price_b,price_s,lot,lot_s,lot_b,SLb,SLs;
   for (int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
   {  if (OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==true)
      {  if (OrderSymbol()==Symbol())
         {
            price = OrderOpenPrice();
            lot   = OrderLots();
            if (OrderType()==OP_BUY ) 
               {price_b = price_b+price*lot; b++;  lot_b=lot_b+lot;}
            if (OrderType()==OP_SELL) 
               {price_s = price_s+price*lot; s++;  lot_s=lot_s+lot;}
   }  }  }
   ObjectDelete("SLb");
   if (b!=0) 
   {  SLb = price_b/lot_b;
      ObjectCreate("SLb",OBJ_ARROW,0,Time[0],SLb,0,0,0,0);                     
      ObjectSet   ("SLb",OBJPROP_ARROWCODE,6);
      ObjectSet   ("SLb",OBJPROP_COLOR, Navy);
   }
   ObjectDelete("SLs");
   if (s!=0) 
   {  SLs = price_s/lot_s;
      ObjectCreate("SLs",OBJ_ARROW,0,Time[0],SLs,0,0,0,0);                     
      ObjectSet   ("SLs",OBJPROP_ARROWCODE,6);
      ObjectSet   ("SLs",OBJPROP_COLOR, Maroon);
   }
}
//+------------------------------------------------------------------+


На рисунке красным обозначен уровень 0 профита для 4-х ордеров Buy, синим - для одного Sell

