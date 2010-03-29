Смотри, как бесплатно скачать роботов
Индикатор уровня безубыточности - индикатор для MetaTrader 4
Описание:
Индикатор показывает два уровня, при достижении которых группой ордеров Sell или Buy достигается порог нулевого профита.
#property copyright "Copyright © 2010, Khlistov Vladimir" #property link "http://cmillion.narod.ru" //+------------------------------------------------------------------+ int start() { int b,s; double price,price_b,price_s,lot,lot_s,lot_b,SLb,SLs; for (int i=0; i<OrdersTotal(); i++) { if (OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==true) { if (OrderSymbol()==Symbol()) { price = OrderOpenPrice(); lot = OrderLots(); if (OrderType()==OP_BUY ) {price_b = price_b+price*lot; b++; lot_b=lot_b+lot;} if (OrderType()==OP_SELL) {price_s = price_s+price*lot; s++; lot_s=lot_s+lot;} } } } ObjectDelete("SLb"); if (b!=0) { SLb = price_b/lot_b; ObjectCreate("SLb",OBJ_ARROW,0,Time[0],SLb,0,0,0,0); ObjectSet ("SLb",OBJPROP_ARROWCODE,6); ObjectSet ("SLb",OBJPROP_COLOR, Navy); } ObjectDelete("SLs"); if (s!=0) { SLs = price_s/lot_s; ObjectCreate("SLs",OBJ_ARROW,0,Time[0],SLs,0,0,0,0); ObjectSet ("SLs",OBJPROP_ARROWCODE,6); ObjectSet ("SLs",OBJPROP_COLOR, Maroon); } } //+------------------------------------------------------------------+
На рисунке красным обозначен уровень 0 профита для 4-х ордеров Buy, синим - для одного Sell
