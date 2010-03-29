Описание:



Индикатор показывает два уровня, при достижении которых группой ордеров Sell или Buy достигается порог нулевого профита.

#property copyright "Copyright © 2010, Khlistov Vladimir" #property link "http://cmillion.narod.ru" int start() { int b,s; double price,price_b,price_s,lot,lot_s,lot_b,SLb,SLs; for ( int i= 0 ; i< OrdersTotal (); i++) { if ( OrderSelect (i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==true) { if (OrderSymbol()== Symbol ()) { price = OrderOpenPrice(); lot = OrderLots(); if (OrderType()==OP_BUY ) {price_b = price_b+price*lot; b++; lot_b=lot_b+lot;} if (OrderType()==OP_SELL) {price_s = price_s+price*lot; s++; lot_s=lot_s+lot;} } } } ObjectDelete ( "SLb" ); if (b!= 0 ) { SLb = price_b/lot_b; ObjectCreate ( "SLb" , OBJ_ARROW , 0 ,Time[ 0 ],SLb, 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSet ( "SLb" , OBJPROP_ARROWCODE , 6 ); ObjectSet ( "SLb" , OBJPROP_COLOR , Navy ); } ObjectDelete ( "SLs" ); if (s!= 0 ) { SLs = price_s/lot_s; ObjectCreate ( "SLs" , OBJ_ARROW , 0 ,Time[ 0 ],SLs, 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSet ( "SLs" , OBJPROP_ARROWCODE , 6 ); ObjectSet ( "SLs" , OBJPROP_COLOR , Maroon ); } }





На рисунке красным обозначен уровень 0 профита для 4-х ордеров Buy, синим - для одного Sell

