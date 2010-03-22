Описание:



Использует индикатор DeMarker(хотя не панацея, для себя написал на двух других плюс три разных ТФ в обработке, типа 3 экрана результат лучше)



Трал средств (вот это полагаю стоит внимания)

Усреднение (типа того но не обязательно именно ждать общий профит как у Илана, если не ошибаюсь) поэтому есть трал и стоплосс.



Недостаток что работает только в одиночку т.е. другие ордера все запутают,можно вставить магик и остальные прелести, но тралит все равно общие средства да и лень если честно.



StartTEquty-старт трала средств,

TEquty-шаг,

VSEquty-виртуальный стоп (я не использовал),

Distance -Минимальная дистанция для открытия ордеров

Ну что еще, работает в обе стороны. Картинки чтоб подмаслить.





С 2009.03 по 2009.12 настройки по умолчанию.

TEguty-50;StartTEguty-200;SL-250;Lot-1;TrSt-30.

TEguty-50;StartTEguty-200;Lot-1.Без трелингстоп.Просадка здесь побольше(как у илана)



Подробных отчетов не будет, сами поэкспериментируйте кому не лень.

Не оптимизировал настройки "на глаз" хотя глаз у меня уже "наметан". Кого не устраивает качество тестов сами не маленькие. Никому ничего не навязываю.

