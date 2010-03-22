Ставь лайки и следи за новостями
Dematus - эксперт для MetaTrader 4
- 8774
-
Описание:
Использует индикатор DeMarker(хотя не панацея, для себя написал на двух других плюс три разных ТФ в обработке, типа 3 экрана результат лучше)
Трал средств (вот это полагаю стоит внимания)
Усреднение (типа того но не обязательно именно ждать общий профит как у Илана, если не ошибаюсь) поэтому есть трал и стоплосс.
Недостаток что работает только в одиночку т.е. другие ордера все запутают,можно вставить магик и остальные прелести, но тралит все равно общие средства да и лень если честно.
- StartTEquty-старт трала средств,
- TEquty-шаг,
- VSEquty-виртуальный стоп (я не использовал),
- Distance -Минимальная дистанция для открытия ордеров
Ну что еще, работает в обе стороны. Картинки чтоб подмаслить.
С 2009.03 по 2009.12 настройки по умолчанию.
TEguty-50;StartTEguty-200;SL-250;Lot-1;TrSt-30.
TEguty-50;StartTEguty-200;Lot-1.Без трелингстоп.Просадка здесь побольше(как у илана)
Подробных отчетов не будет, сами поэкспериментируйте кому не лень.
Не оптимизировал настройки "на глаз" хотя глаз у меня уже "наметан". Кого не устраивает качество тестов сами не маленькие. Никому ничего не навязываю.
