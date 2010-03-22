CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Dematus - эксперт для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
8774
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Использует индикатор DeMarker(хотя не панацея, для себя написал на двух других плюс три разных ТФ в обработке, типа 3 экрана результат лучше)

Трал средств (вот это полагаю стоит внимания)

Усреднение (типа того но не обязательно именно ждать общий профит как у Илана, если не ошибаюсь) поэтому есть трал и стоплосс.

Недостаток что работает только в одиночку т.е. другие ордера все запутают,можно вставить магик и остальные прелести, но тралит все равно общие средства да и лень если честно.

  • StartTEquty-старт трала средств,
  • TEquty-шаг,
  • VSEquty-виртуальный стоп (я не использовал),
  • Distance -Минимальная дистанция для открытия ордеров

Ну что еще, работает в обе стороны. Картинки чтоб подмаслить.


С 2009.03 по 2009.12 настройки по умолчанию.

TEguty-50;StartTEguty-200;SL-250;Lot-1;TrSt-30.

TEguty-50;StartTEguty-200;Lot-1.Без трелингстоп.Просадка здесь побольше(как у илана)


Подробных отчетов не будет, сами поэкспериментируйте кому не лень.
Не оптимизировал настройки "на глаз" хотя глаз у меня уже "наметан". Кого не устраивает качество тестов сами не маленькие. Никому ничего не навязываю.

ZigZag+ ZigZag+

Доработка индикатора ZigZag.

FiboAziat.mq4 FiboAziat.mq4

Торговля после азиатской сессии.

mv-i-Fibo mv-i-Fibo

Индикатор строит Фибо-уровни по экстримальным точкам старшего таймфрема.

TSSExpert1 TSSExpert1

Эксперт для пункто-цифрового анализатора. Версия первая