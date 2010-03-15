CodeBaseРазделы
MarketInfo - индикатор для MetaTrader 4

Ivan Kornilov
Индикатор который отображает, спред, плечо, стоп левел, и разницу между локальным временем и временем брокера. Актуален для тех кто работает у брокеров с меняющимся спредом.

Можно задавать цвет текста.


